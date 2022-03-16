Лавров: на российско-украинских переговорах сейчас обсуждаются конкретные формулировки, которые близки к согласованию

Российские войска за сутки поразили еще 128 военных объектов в Украине. Об этом заявили в Министерстве обороны России. Ответные действия не прекращаются. За последние сутки украинские войска выпустили более 40 снарядов по территории ДНР. А в результате обстрела населенных пунктов Луганской народной республики погиб мирный житель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ночью и утром в некоторых городах, включая Киев и Харьков, были слышны взрывы. Российская армия продолжает специальную военную операцию. Как заявили в Министерстве обороны России, благодаря использованию высокоточного оружия уничтожены склады с боеприпасами и военной техникой в Черниговской области.