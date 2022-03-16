Лавров: на российско-украинских переговорах сейчас обсуждаются конкретные формулировки, которые близки к согласованию
Российские войска за сутки поразили еще 128 военных объектов в Украине. Об этом заявили в Министерстве обороны России. Ответные действия не прекращаются. За последние сутки украинские войска выпустили более 40 снарядов по территории ДНР. А в результате обстрела населенных пунктов Луганской народной республики погиб мирный житель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ночью и утром в некоторых городах, включая Киев и Харьков, были слышны взрывы. Российская армия продолжает специальную военную операцию. Как заявили в Министерстве обороны России, благодаря использованию высокоточного оружия уничтожены склады с боеприпасами и военной техникой в Черниговской области.
Игорь Конашенков, официальный представитель Министерства обороны России:
За сутки авиацией и средствами противовоздушной обороны Российских воздушно-космических сил сбиты два украинских самолета Су-25 в районе Чернигова, один МиГ-29 в районе Новая Быковка, а также четыре беспилотных летательных аппарата. Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 128 военных объектов Украины. Среди них – один зенитный ракетный комплекс «Бук-М1», один зенитный ракетный комплекс «Оса», четыре радиолокационные станции обнаружения и целеуказания, четыре командных пункта, семь складов вооружения и боеприпасов и 68 мест скопления боевой техники.
На фоне боевых действий гуманитарная ситуация в Украине остается тяжелой. Как заявили в ООН, страну покинули уже более 3 миллионов беженцев. Конфликтующие стороны не прекращают вести диалог об установлении мира. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, на российско-украинских переговорах сейчас обсуждаются конкретные формулировки, которые близки к компромиссу.
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