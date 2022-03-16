Сдались без боя. Росгвардия взяла под контроль ГЭС недалеко от Херсона

В Украине продолжается спецоперация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Российские военные продолжают брать под защиту стратегические объекты, чтобы избежать провокаций националистов. Наряду с атомными электростанциями, накануне Росгвардия взяла под охрану Каховскую ГЭС. Местная охрана сдала объект без боя. Попытка неонацистов отбить станцию провалилась.