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Сдались без боя. Росгвардия взяла под контроль ГЭС недалеко от Херсона

16 марта 2022 19:17
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В Украине продолжается спецоперация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Сдались без боя. Росгвардия взяла под контроль ГЭС недалеко от Херсона-1

Российские военные продолжают брать под защиту стратегические объекты, чтобы избежать провокаций националистов. Наряду с атомными электростанциями, накануне Росгвардия взяла под охрану Каховскую ГЭС. Местная охрана сдала объект без боя. Попытка неонацистов отбить станцию провалилась.  

Сдались без боя. Росгвардия взяла под контроль ГЭС недалеко от Херсона-4

Потерь среди российских военных нет.  

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# Международная политика # Вероника Кудринецкая # Фотофакт

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