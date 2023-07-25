Официальная Варшава делает все, чтобы втянуть поляков в войну с Россией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такое мнение появилось в местной прессе. Автор статьи отмечает, что правительство закупает вооружение и технику на гигантские суммы. Не в силах расплатиться, Варшава берет кредиты, тем самым еще больше загоняя страну в долги. Хотя экономическое положение Польши и так оставляет желать лучшего. Прикрываясь мнимой агрессией со стороны Беларуси и России, поляки продолжают перебрасывать технику к границам нашей страны. Бронетехника, порядка 200 единиц, движется в направлении Беларуси.