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СМИ: Варшава делает всё, чтобы втянуть поляков в войну с Россией

25 июля 2023 20:21
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Официальная Варшава делает все, чтобы втянуть поляков в войну с Россией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

СМИ: Варшава делает всё, чтобы втянуть поляков в войну с Россией-1

Такое мнение появилось в местной прессе. Автор статьи отмечает, что правительство закупает вооружение и технику на гигантские суммы. Не в силах расплатиться, Варшава берет кредиты, тем самым еще больше загоняя страну в долги. Хотя экономическое положение Польши и так оставляет желать лучшего. Прикрываясь мнимой агрессией со стороны Беларуси и России, поляки продолжают перебрасывать технику к границам нашей страны. Бронетехника, порядка 200 единиц, движется в направлении Беларуси.

 

# Международная политика # Фотофакт

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