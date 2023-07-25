Самолёт упал во время тушения пожара на греческом острове Эвбея

Новости Греции. Самолет упал во время тушения пожара на греческом острове Эвбея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напряженная ситуация сохраняется на острове Родос. Там проводят самую масштабную эвакуацию в истории страны. В безопасные районы перевезти планируют около 30 тысяч человек – это местные жители и туристы.

Борьба с огнем продолжается и в Турции. Лесные пожары охватили три провинции страны. В том числе популярные курорты. В тушении задействованы 24 самолета, 100 вертолетов и 10 дронов, а также 25 тысяч пожарных.