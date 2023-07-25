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Самолёт упал во время тушения пожара на греческом острове Эвбея

25 июля 2023 20:24
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Новости Греции. Самолет упал во время тушения пожара на греческом острове Эвбея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самолёт упал во время тушения пожара на греческом острове Эвбея-1

Экипаж погиб на месте. Момент крушения заснял местный телеканал. Несмотря на усилия спасателей, Греция полыхает вторую неделю. Огнем уничтожены тысячи гектаров пастбищ и посевов.

Самолёт упал во время тушения пожара на греческом острове Эвбея-4

Напряженная ситуация сохраняется на острове Родос. Там проводят самую масштабную эвакуацию в истории страны. В безопасные районы перевезти планируют около 30 тысяч человек – это местные жители и туристы.

Борьба с огнем продолжается и в Турции. Лесные пожары охватили три провинции страны. В том числе популярные курорты. В тушении задействованы 24 самолета, 100 вертолетов и 10 дронов, а также 25 тысяч пожарных.

# Пожар # Новости Греции # Фотофакт

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