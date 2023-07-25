Минобороны РФ: российские военнослужащие освободили Сергеевку на Краснолиманском направлении

Вооруженные силы России при помощи подразделений 15-й мотострелковой бригады успешно захватили населенный пункт Сергеевка, сообщает Минобороны РФ. Об этом пишет РИА Новости.

На Краснолиманском направлении войска РФ продвинулись до четырех километров вдоль фронта и на два километра в глубину территории противника. В результате операции ВСУ потеряли до 190 военных, а также шесть боевых бронированных машин, пять пикапов, две гаубицы Д-20, одно орудие Д-30, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-50. Также было уничтожено два склада боеприпасов.