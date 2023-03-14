План – убить платёжеспособность европейцев. Почему Америка ждёт обнищания ЕС?
Международную повестку каждое воскресенье обсуждаем на площадке программы «САСС уполномочен заявить». Это программа для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события, люди отразятся на жизни каждого и жизни страны.
Надежда Сасс, ведущая:
Украина в данном случае стала своего рода территорией, с которой настолько много взаимосвязанных проектов могут для определенных западных сил решиться, вот правильно сказали, что тронешь ты Приднестровье, Румыния, Молдова, Словакия подтянутся. Тронешь ты западную Украину, есть же аппетиты Польши, мы об этом не забываем, нагнетание присутствует, особенно в СМИ Беларуси достаточно напряженная ситуация. Есть ли голоса миролюбивых европейцев в 2023 году? Есть ли возможность их услышать?
Вальдемар Гердт, немецкий предприниматель, депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (2017-2021):
Сам конфликт базируется на внутреннем конфликте Европейского союза. Претензии скрытые между собой даже члены НАТО и ЕС имеют. И этот ящик Пандоры только надо открыть, хаос будет тут как тут. В идеале надо понимать, что план заокеанского обкома долгосрочный – это убить платежеспособность европейского покупателя и тем самым остановить развитие Китая. Это такая глобальная картина. А все остальные сценарии – это инструменты к этой глобально стратегической задаче и проблеме, которая стоит перед США. Они последними силами хватаются за свой статус мирового полицая, магната, кем бы они там сейчас ни считали. Однополярный мир прекратил свое существование. Чем быстрее они поймут это, тем меньше крови будет проливаться. Но они понимают, что так просто допустить этого они не могут. Поэтому в топку их амбициям будет бросаться одна страна за другой. Если это выгодно будет им, то этот конфликт будет. К сожалению, мнения миролюбивых людей, так устроены сейчас наши СМИ, формирование общественного сознания – это такая профессиональная машина уже, что ее недооценивать просто невозможно. Что может поменять ситуацию? Глобальное обнищание народа, повышение социальной нестабильности, рост криминала и природные возмущения масс, когда уже стратегия замалчивания, дымовых завес больше действовать не будет. Когда мне нечем будет отапливать квартиру и кормить детей, тогда мне будет наплевать, о чем рассказывает наш красивый телевизор.
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Николай Бузин, доктор военных наук, профессор, помощник председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Здесь самое главное. На этой грани как раз сейчас очень хорошо балансирует ЕС. Не произойдет быстро, пока на собственной шкуре не почувствуешь эти проблемы, пока сам не поймешь, к чему это может привести, а лучше, когда тебя побьют, тогда только ты поймешь, о чем идет речь. И теперь эта фраза – миролюбие. Ее же нет как таковой. Посмотрите, миллион человек, вышедших на улицу, – это ерунда, а Мюнхенская конференция, на которой каждый только выходит и говорит: Россия должна проиграть, должна быть уничтожена. А дальше добавляется: победа над Россией – это возрождение НАТО. А если Россия победит, значит НАТО проиграло. То же самое касается и Европы. Вот это демонстрируют на всех каналах. Это рассказывается из всех, как говорили раньше, утюгов. Дальше оно транслируется на всех встречах, G20, вопросы касаются экономики, там говорят опять на эту тему. ОБСЕ, все европейские сборы, украинский флаг и победа до конца, война до конца. Кому это нужно?
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