Депутат бундестага: мультитолерасты превращают наш мир в ад! И мы добьёмся, что придёт пробуждение народа
Международную повестку каждое воскресенье обсуждаем на площадке программы «САСС уполномочен заявить». Это программа для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события, люди отразятся на жизни каждого и жизни страны.
Николай Бузин, доктор военных наук, профессор, помощник председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Что выиграет Украина? Я опять вернусь к военной составляющей. Вот то оружие, которое есть на территории Приднестровья, это тот лакомый кусочек, который необходим Украине. Он сегодня нужен. Он нужен ЕС, потому что он четко говорит: слишком дорого кормить Украину. Здесь есть возможность на халяву обеспечить еще определенное количество месяцев ведение войны на этом направлении.
Надежда Сасс, ведущая:
В районе поселка Колбасна в Приднестровье расположены огромные склады с боеприпасами советских времен. Можно ли считать, что ВСУ пойдут на ограниченную по масштабу операцию, чтобы получить доступ к этому арсеналу, с учетом дефицита боеприпасов Украины? Как вы думаете, с учетом несамостоятельности режима Зеленского даст ли Запад отмашку на подобные действия?
Вальдемар Гердт, немецкий предприниматель, депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (2017-2021):
Теоретически, конечно, все возможно. Западу это даже выгодно, можно опять немного поэкономить или позатягивать с поставками вооружения, потому что немецкий бундесвер оголил себя довольно серьезно. У нас и до этого конфликта боеприпасов было на 87 часов ведения военных действий наступательного и оборонительного характера. Конечно, чужими руками разгребать жар – это стратегия англосаксов. Они в этом просто мастера. Весь мир, начиная с колонизации, заканчивая Первой и Второй мировыми войнами. Они тоже произошли не просто так, они стратегически продуманные, спровоцированы этой категорией людей. Я их называю мультитолерастами. Они превращают наш мир в ад. И мы добьемся, что придет пробуждение народа. Народный гнев просто-напросто сметет, надеюсь, что демократическим путем, эту кучку оголтелых мультитолерастов, которые сейчас правят нашей страной.
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