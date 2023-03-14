Депутат бундестага: мультитолерасты превращают наш мир в ад! И мы добьёмся, что придёт пробуждение народа

Международную повестку каждое воскресенье обсуждаем на площадке программы « САСС уполномочен заявить ». Это программа для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события, люди отразятся на жизни каждого и жизни страны.

Николай Бузин, доктор военных наук, профессор, помощник председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Что выиграет Украина? Я опять вернусь к военной составляющей. Вот то оружие, которое есть на территории Приднестровья, это тот лакомый кусочек, который необходим Украине. Он сегодня нужен. Он нужен ЕС, потому что он четко говорит: слишком дорого кормить Украину. Здесь есть возможность на халяву обеспечить еще определенное количество месяцев ведение войны на этом направлении.

Надежда Сасс, ведущая:

В районе поселка Колбасна в Приднестровье расположены огромные склады с боеприпасами советских времен. Можно ли считать, что ВСУ пойдут на ограниченную по масштабу операцию, чтобы получить доступ к этому арсеналу, с учетом дефицита боеприпасов Украины? Как вы думаете, с учетом несамостоятельности режима Зеленского даст ли Запад отмашку на подобные действия?