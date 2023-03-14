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В Германии бастуют сотрудники больниц и скорой помощи

14 марта 2023 13:13
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Новости Германии. В Германии на предупредительную забастовку вышли сотрудники больниц и скорой помощи. Они требуют повышения зарплат и улучшения условий труда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии бастуют сотрудники больниц и скорой помощи-1

Организатором стачки стал крупнейший профсоюз страны. Сколько точно человек в ней участвуют, не сообщили, но известно, что только в одной Баварии к стачке присоединились 30 клиник. Акция протеста, которая, как планируется, продолжится и 15 марта, не отразится на качестве оказания необходимой медпомощи пациентам. А вот во Франции стачка сотрудников коммунальных служб не прекращается уже с 7 марта. За это время на улицах Парижа скопилось около 6 тысяч тонн мусора.

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# Забастовка # Новости Германии # Фотофакт

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