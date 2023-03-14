«Мы жить хотим, мы не хотим воевать». С какими действиями правительства Молдовы не согласны люди?

Международную повестку каждое воскресенье обсуждаем на площадке программы « САСС уполномочен заявить ». Это программа для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события, люди отразятся на жизни каждого и жизни страны.

Николай Бузин, доктор военных наук, профессор, помощник председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Я хотел бы обратить ваше внимание на маленький факт. Он небольшой, но показательный. Госпожа Санду совсем недавно находилась в Польше, когда там был господин Байден. Мы не можем сегодня говорить, о чем шла речь, потому что информации очень мало. Но я почти уверен, что это один из вариантов дальнейшего развития ситуации, оговаривался или подготавливался один из вариантов развития ситуации в Приднестровье. Госпоже президенту, очень «самостоятельной и великой, политику огромного европейского уровня» сказали, как она должна себя вести в той ситуации, в этой ситуации, как должно дальше быть дело.

Я бы хотел обратить ваше внимание, что сегодня народ Молдовы четко формулирует: нам не нужна эта война, мы не хотим нагнетания обстановки.

Они выступают против собственного правительства, говорят: мы жить хотим, мы не хотим воевать. Но руководство страны, на мой взгляд, готовится к сдаче определенной своей независимости, ее к этому готовят. Госпожа Санду является гражданкой Румынии. Вы представляете, президент является гражданином другой страны? Для меня это несовместимые понятия. Чьи интересы вы должны защищать? Но этот президент сегодня делает все, что ему скажут. И он не защищает интересы собственного народа, поэтому для себя я оставляю вопрос по Приднестровью с большим вопросом. Что будет сказано, если это будет выгодно Западу, США, значит этот шаг будет сделан, в том числе и военное вторжение. Я не удивлюсь, если оно начнется с подачи молдавского правительства, которое позовет на свою территорию определенные силы для разрешения внутреннего конфликта. И с точки зрения европейской политики все будет законно, потому что до сих пор Приднестровье – непризнанная республика, она по всем европейским канонам является частью Молдовы.

Надежда Сасс, ведущая:

Кстати, идентичный сценарий, точно так же мы наблюдали и за ситуацией в Украине, когда кучка маргиналов с воинствующей риторикой вдруг захватила все общественно-политические площадки, естественно, уже никто мнения граждан не спрашивал, а манипулировали, нагнетали. Вот к этому и привело.