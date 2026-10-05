Новости по тегу #Китай

Уже в первый день праздников был установлен исторический максимум энергопотребления на сети зарядных станций. Чтобы избежать перегрузок, власти значительно усилили инфраструктуру.
«Потому что технологическая база европейских заводов – она 90-х годов. В Китае все заводы в основном датируются 20-м годом».
Уровень цифровизации мировой торговли превысил 22%.
На сцене выступили белорусские и китайские исполнители: через музыку, стихи и народные танцы зрители прикоснулись к восточной философии.
На соревнованиях в Гуанчжоу юная рекордсменка собрала головоломку пять раз подряд со средним результатом 4,27 секунды
С начала 2026 года иностранные фармкомпании заключили 113 сделок почти на 120 миллиардов долларов по выкупу лицензионных прав на испытание и продажу препаратов, созданных в КНР.
Китайские инженеры впервые в мире запустили солнечную электростанцию под водой – в открытом море, на глубине 10 метров. Эксперимент удался: установка не просто работала, но и заряжала аккумуляторы, питала светодиодный экран.
Эти направления подробно обсудили на встрече председателя Федерации профсоюзов Беларуси и Чрезвычайного и Полномочного Посла КНР.
В нем участвуют представители около 20 государств. Беларусь представляет делегация Совета Республики во главе с вице-спикером Игорем Брилевичем.
Говорят, китайские технологии сегодня – это глобальный стандарт завтра. Так ли это, можно узнать, не отправляясь в КНР. 5-я выставка китайских товаров и услуг открылась 9 сентября в Минске. Похоже, там есть все: от промышленных решений до бытовой техники и электроники.
В ведомстве отмечают: Китай обладает самой полной в мире цепочкой поставок для солнечной энергетики – от производства панелей до готовых станций.
Сегодня мы входим в организацию, которая представляет интересы 3,5 миллиарда человек, страны ШОС формируют треть мировой экономики. Но что стоит за этим членством и каковы реальные выгоды для Беларуси?
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