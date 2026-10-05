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Новости по тегу #Китай

Электромобильный бум в Китае: в «Золотую неделю» зафиксирован рекордный спрос на зарядных станциях
05 октября 2026 07:27

Электромобильный бум в Китае: в «Золотую неделю» зафиксирован рекордный спрос на зарядных станциях

Плотников: европейский автопром начинает сильно проигрывать Китаю
04 октября 2026 20:59

Плотников: европейский автопром начинает сильно проигрывать Китаю

Статистику цифровизации мирового товарооборота представили в Ханчжоу
28 сентября 2026 09:47

Статистику цифровизации мирового товарооборота представили в Ханчжоу

Китайский Праздник середины осени отметили в Национальной библиотеке Беларуси
28 сентября 2026 06:34

Китайский Праздник середины осени отметили в Национальной библиотеке Беларуси

Шестилетняя китаянка Лянь Юньчжи установила новый мировой рекорд по скоростной сборке кубика Рубика
23 сентября 2026 12:10

Шестилетняя китаянка Лянь Юньчжи установила новый мировой рекорд по скоростной сборке кубика Рубика

Китайские лекарственные формулы стремительно выходят на мировой рынок
22 сентября 2026 07:49

Китайские лекарственные формулы стремительно выходят на мировой рынок

Китай испытал первую подводную солнечную электростанцию в открытом море
21 сентября 2026 10:42

Китай испытал первую подводную солнечную электростанцию в открытом море

Туризм, спорт и образование! Беларусь и Китай наметили новые направления сотрудничества
19 сентября 2026 10:46

Туризм, спорт и образование! Беларусь и Китай наметили новые направления сотрудничества

Белорусские парламентарии участвуют в форуме ШОС по традиционной медицине в Китае
18 сентября 2026 06:00

Белорусские парламентарии участвуют в форуме ШОС по традиционной медицине в Китае

Передовые продукты и новые проекты: в Минске открылась выставка китайских товаров и услуг
09 сентября 2026 17:04

Передовые продукты и новые проекты: в Минске открылась выставка китайских товаров и услуг

Мощность фотоэлектрической энергетики Китая впервые превысила угольную
04 сентября 2026 08:02

Мощность фотоэлектрической энергетики Китая впервые превысила угольную

31 августа в Бишкеке пройдет саммит ШОС. Что это значит для Беларуси?
29 августа 2026 16:43

31 августа в Бишкеке пройдет саммит ШОС. Что это значит для Беларуси?