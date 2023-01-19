«Он что-то не то сказал – его просто взяли и застрелили». Кто виноват в смерти Киреева?

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим жизнь Джеффа Монсона в России и милосердие режима. В гостях публицист Юрий Терех и российский депутат, боец смешанных единоборств Джефф Монсон.

Григорий Азаренок, СТВ:

Сегодня стало известно, что все-таки СБУ завалили Киреева. Это было понятно и так. Об этом уже и американцы написали, рассказал начальник офиса наркокомандующего, Подоляк.

Юрий Терех, публицист:

Ну а что? Кому-то не понравилось, что он говорил, что-то не то сказал на переговорах.

Григорий Азаренок:

Сегодня сказали, что он не был никаким здрадникам.

Юрий Терех:

Это сегодня сказали. А тогда он что-то не то сказал – его просто взяли и застрелили. Это Украина.