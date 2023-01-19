«Он что-то не то сказал – его просто взяли и застрелили». Кто виноват в смерти Киреева?

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим жизнь Джеффа Монсона в России и милосердие режима. В гостях публицист Юрий Терех и российский депутат, боец смешанных единоборств Джефф Монсон.
Григорий Азаренок, СТВ:
Сегодня стало известно, что все-таки СБУ завалили Киреева. Это было понятно и так. Об этом уже и американцы написали, рассказал начальник офиса наркокомандующего, Подоляк.
Юрий Терех, публицист:
Ну а что? Кому-то не понравилось, что он говорил, что-то не то сказал на переговорах.
Григорий Азаренок:
Сегодня сказали, что он не был никаким здрадникам.
Юрий Терех:
Это сегодня сказали. А тогда он что-то не то сказал – его просто взяли и застрелили. Это Украина.
Григорий Азаренок:
Мне интересно, эти наши сторонники этой бедной неньки... А ничего, что есть судебное право…
Юрий Терех:
Это другое. Они просто ошиблись.
Григорий Азаренок:
А сам факт внесудебной расправы никого не смущает вообще?
Юрий Терех:
Расправа – это ошибка. Расправа – это у нас. А у них просто так получилось.
Григорий Азаренок:
Если бы у нас что-то подобное случилось, какого-нибудь змагара нашли с пулей в голове, что бы было! Войска бы сюда ввели.
Юрий Терех:
У нас – да, а у них можно, потому что демократия.
Григорий Азаренок:
Конечно, это подтверждает ту версию, что это разборки внутри этой психанутой украинской верхушки.
Юрий Терех:
Тут вообще не сомневаюсь. Там сейчас очень много ходит денег, очень много есть чего делить. Там же все еще идет транзит. И от России Украина до сих пор получает деньги транзитные. И все кричат, что война.
Григорий Азаренок:
И все как будто сошли с ума.
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