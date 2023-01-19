Нахлебники! В Польше ухудшилось отношение к беглым белорусам

Еще один из наболевших вопросов – засилье беглых. «Страна не резиновая» – все чаще возмущенные поляки реагируют на массовую миграцию в их страну как белорусов, так и украинцев. Розовые очки и надежды на безоблачную жизнь соискателей приключений разбиваются в стеклянную пыль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отношение к таким белорусам в Польше ухудшилось. Перелетные птицы все чаще стыдятся демонстрировать свои корни. Санкции в отношении Беларуси и России бумерангом прилетели полякам. Свои бы дома прогреть и прокормить семью, а тут еще и пришлые, которые приехали не иначе как за сытой жизнью.

Томаш Грыгуч, публицист, писатель (Польша):

Человек ест, животное жрет, потребитель потребляет. Покупать, употреблять, есть – это мечты. И на Западе большинство людей без Бога, без ценностей, без Святого Духа, остались только потребители. Мы называем их гедонистами, людям приятно, хорошо жить, выгодно, мы в Польше называем их друидами.