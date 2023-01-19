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Александр Лукашенко направил соболезнование президенту Армении в связи с гибелью людей в воинской части

19 января 2023 17:20
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Новости Армении. Трагедия на военной базе в Армении, там загорелась казарма. Погибли 15 военнослужащих, еще трое находятся в тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко направил соболезнование президенту Армении в связи с гибелью людей в воинской части-1

Возгорание произошло в общежитии инженерно-саперной роты. Пожарные боролись с огнем больше пяти часов. За это время здание площадью около 100 квадратных метров полностью сгорело. Причины пожара устанавливаются. Сразу после ЧП были уволены начальник службы пожарной безопасности тыла ВС и еще четыре человека.

Александр Лукашенко направил соболезнование президенту Армении в связи с гибелью людей в воинской части-4

Соболезнования в связи с трагедией президенту Армении направил Александр Лукашенко. Глава белорусского государства выразил искренние соболезнования родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

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# Пожар # Александр Лукашенко # Ваагн Хачатурян # Фотофакт

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