Александр Лукашенко направил соболезнование президенту Армении в связи с гибелью людей в воинской части

Новости Армении. Трагедия на военной базе в Армении, там загорелась казарма. Погибли 15 военнослужащих, еще трое находятся в тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возгорание произошло в общежитии инженерно-саперной роты. Пожарные боролись с огнем больше пяти часов. За это время здание площадью около 100 квадратных метров полностью сгорело. Причины пожара устанавливаются. Сразу после ЧП были уволены начальник службы пожарной безопасности тыла ВС и еще четыре человека.