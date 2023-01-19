А вы знали, что взрослая панда зимой может съедать 50 кг бамбука в день? Интересные факты о мишках

Снежные дни меняют уклад жизни обитателей Исследовательского центра гигантских панд Циньлин. Кстати, именно там находится единственная в мире коричневая гигантская панда, содержащаяся в неволе.
Снежные дни меняют уклад жизни обитателей Исследовательского центра гигантских панд Циньлин. Кстати, именно там находится единственная в мире коричневая гигантская панда, содержащаяся в неволе.
Зима – самое активное время для этих очаровательных существ, так как они не боятся холода и снег им доставляет массу удовольствия. Чего только не увидишь в эти дни в вольерах.
Мишки катаются по земле и скользят вниз со склона или просто лежат на спине в сугробе. В общем, пребывают они в хорошем настроении. С наступлением холодов у больших панд улучшается аппетит.
По словам их смотрителей, взрослая особь может потреблять зимой около 50 килограммов бамбука в день. Везут его в центр из южной части Китая.
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