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В Лондоне при стрельбе пострадали четыре человека, в их числе 7-летняя девочка

15 января 2023 13:53
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Новости Великобритании. Неизвестный открыл стрельбу в центре Лондона. Четыре человека, в том числе семилетняя девочка, получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Лондоне при стрельбе пострадали четыре человека, в их числе 7-летняя девочка-1

Инцидент произошел у вокзала Юстон. По предварительным данным полиции, нападавший подъехал на автомобиле, устроил стрельбу, а затем скрылся. Его поиски продолжаются, возбуждено уголовное дело. Пострадавшие жители Лондона с травмами разной степени тяжести доставлены в больницу. Сейчас их жизни ничего не угрожает.  

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# Стрельба # Новости Великобритании # Фотофакт

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