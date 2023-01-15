В Лондоне при стрельбе пострадали четыре человека, в их числе 7-летняя девочка

Новости Великобритании. Неизвестный открыл стрельбу в центре Лондона. Четыре человека, в том числе семилетняя девочка, получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошел у вокзала Юстон. По предварительным данным полиции, нападавший подъехал на автомобиле, устроил стрельбу, а затем скрылся. Его поиски продолжаются, возбуждено уголовное дело. Пострадавшие жители Лондона с травмами разной степени тяжести доставлены в больницу. Сейчас их жизни ничего не угрожает.