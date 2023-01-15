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Лукашенко направил соболезнования президенту Непала в связи с крушением самолёта

15 января 2023 13:39
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Продолжаем следить за новостями, которые приходят из Непала. Там при заходе на посадку потерпел крушение пассажирский самолет: 68 человек, в том числе четыре гражданина России, погибли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко направил соболезнования президенту Непала в связи с крушением самолёта-1

С большой скорбью восприняли в Беларуси известие о многочисленных жертвах, это подчеркнул в соболезновании Александр Лукашенко, направленном президенту Непала.

В Непале обнаружены выжившие после крушения самолета люди (подробнее тут).

Лукашенко направил соболезнования президенту Непала в связи с крушением самолёта-4

Согласно отчету Национального агентства гражданской авиации, на борту было 15 иностранцев.

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# Крушение # Александр Лукашенко # Бидхья Деви Бхандари # Фотофакт

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