В Бельгии ожидается транспортный коллапс из-за масштабной забастовки

В Бельгии наступает транспортный апокалипсис. Два крупнейших аэропорта страны в Брюсселе и Шарлеруа полностью отменяют все вылеты, готовясь к завтрашней забастовке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Крупнейшие профсоюзы Бельгии анонсировали общенациональную забастовку.

Это уже восьмая подобная акция в авиационной отрасли Бельгии с начала 2025 года. Прошлые семь обошлись авиакомпаниям в 15 миллионов евро убытков и 300 тысяч потерянных пассажиров. Работники авиации недовольны политикой правительства, которое решило сэкономить 10 миллиардов евро к 2030 году на простых гражданах. Деньги ведь пойдут на два фронта.

Во-первых, нужно выполнить требования ЕС по госдолгу, который уже превысил 105 % ВВП и грозит возрасти. Во-вторых, НАТО требует повысить военные расходы до 5 % ВВП, а это плюс 40 миллиардов евро в ближайшие годы. Чтобы добиться этих целей, власти реформируют систему соцподдержки, урезают выплаты безработным и больничные. Под нож пойдут пособия для 120 тысяч человек, которые больше двух лет не могут найти работу из-за кризиса на рынке труда.