Не все страны готовы идти по пути созидания. Польша раскрутила европейские гранты на полную катушку, а точнее – на новый моток колючей проволоки вдоль белорусской границы. Местные СМИ сообщают, что поляки уже в апреле начнут монтировать второй забор на нашем рубеже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стройка развернется в Подляском воеводстве. Работы откладывали дважды якобы из-за холодов. Однако отсрочка говорит лишь о том, что вопрос незаконной миграции не стоит так остро, как европейцам это рисуют польские чиновники.

Четырехметровая сетка-рабица на столбах, укрепленная стяжками, сверху колючая проволока в два ряда, снаружи – еще два. По задумке, эта полоса препятствий призвана выиграть время для пограничников, пока мигрант будет занят штурмом забора. Однако взобраться на такую стену означает верную смерть и без участия польского патруля. Причем на этот раз Варшава наконец обратила внимание на проблемы животных, если это можно так назвать. За основным забором планируют возвести еще одну ограду, чтобы звери не травмировались о колючку. Однако такой лагерь строгого режима настоящие владельцы леса вряд ли оценят. Экологи бьют тревогу уже не первый год. Беловежская пуща, объект всемирного наследия ЮНЕСКО, превращается в зону экологической катастрофы. Ущерб заповеднику от стройки прошлого 200-километрового забора уже потянул на 20 миллионов долларов.