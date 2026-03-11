Белорусский экспорт в Латинскую Америку увеличился практически в 1,5 раза

Быть готовыми к любому развитию событий – такова главная задача, которая стоит перед Вооруженными Силами с учетом невероятно турбулентной ситуации на внешнем контуре, и в первую очередь западном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но эти обстоятельства вовсе не отменяют (хотя и в значительной степени корректируют) нашу внешнеполитическую стратегию. Минск выстраивает прагматичные отношения со всеми, кто готов говорить с нами на равных. Союзная Россия, «всепогодный партнер» Китай, перспективная Африка, наши «точки опоры» на азиатском контуре и в Латинской Америке – Беларусь, укрепляя связи на дальней дуге, совсем не закрывает двери и для своих западных соседей. И это, пожалуй, главный нарратив нашего внешнеполитического курса.

Это же подчеркнул и глава МИД Максим Рыженков на коллегии по итогам работы внешнеполитического ведомства в 2025 году. Участие в расширенном заседании приняли премьер-министр, руководители ведомств, представители крупнейших предприятий, а также дипломаты, представляющие интересы Беларуси в разных уголках мира. МИД: Беларуси в 2025 году удалось обеспечить устойчивость внешнеполитического курса. Подробности.

Расставляем приоритеты. Главный и безусловный – стратегическое партнерство с Россией. Именно сейчас, в период самого жесткого санкционного давления, Минск и Москва выходят на беспрецедентный уровень взаимодействия. 55 миллиардов долларов товарооборота в эквиваленте – новый рекорд по итогам года. Добавим сюда тысячи кооперационных связей и контракты на сумму в 20 миллиардов российских рублей в рамках Форума регионов в Нижнем Новгороде. Вот уж действительно, «нас бьют – мы взлетаем»! Рекорд в минувшем году и в экономических отношениях с Поднебесной. Впервые в истории прагматичных контактов товарооборот Беларуси и Китая превысил отметку в 8,8 млрд долларов в эквиваленте. Таким образом, Москва и Пекин – вот основные точки внешнеполитической опоры Минска на современной карте мира.