Белорусский экспорт в Латинскую Америку увеличился практически в 1,5 раза
Быть готовыми к любому развитию событий – такова главная задача, которая стоит перед Вооруженными Силами с учетом невероятно турбулентной ситуации на внешнем контуре, и в первую очередь западном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Но эти обстоятельства вовсе не отменяют (хотя и в значительной степени корректируют) нашу внешнеполитическую стратегию. Минск выстраивает прагматичные отношения со всеми, кто готов говорить с нами на равных.
Союзная Россия, «всепогодный партнер» Китай, перспективная Африка, наши «точки опоры» на азиатском контуре и в Латинской Америке – Беларусь, укрепляя связи на дальней дуге, совсем не закрывает двери и для своих западных соседей. И это, пожалуй, главный нарратив нашего внешнеполитического курса.
Это же подчеркнул и глава МИД Максим Рыженков на коллегии по итогам работы внешнеполитического ведомства в 2025 году. Участие в расширенном заседании приняли премьер-министр, руководители ведомств, представители крупнейших предприятий, а также дипломаты, представляющие интересы Беларуси в разных уголках мира.
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Расставляем приоритеты. Главный и безусловный – стратегическое партнерство с Россией. Именно сейчас, в период самого жесткого санкционного давления, Минск и Москва выходят на беспрецедентный уровень взаимодействия. 55 миллиардов долларов товарооборота в эквиваленте – новый рекорд по итогам года.
Добавим сюда тысячи кооперационных связей и контракты на сумму в 20 миллиардов российских рублей в рамках Форума регионов в Нижнем Новгороде. Вот уж действительно, «нас бьют – мы взлетаем»!
Рекорд в минувшем году и в экономических отношениях с Поднебесной. Впервые в истории прагматичных контактов товарооборот Беларуси и Китая превысил отметку в 8,8 млрд долларов в эквиваленте. Таким образом, Москва и Пекин – вот основные точки внешнеполитической опоры Минска на современной карте мира.
Активно Минск в ушедшем году работал и на иных направлениях. На языке экономики это называется «диверсификация экспорта». Лучше всего это иллюстрируют цифры. Так, продажи белорусских товаров на африканском континенте достигли уровня 670 миллионов долларов. И потенциал к дальнейшему росту сохраняется. Практически в полтора раза увеличился белорусский экспорт в Латинскую Америку. На треть приросли на азиатском направлении.
И в этом смысле важнейшим событием, безусловно, является большая командировка Президента в финале года. Кыргызстан, Мьянма, Оман, Алжир – огромная траектория длиною в десятки тысяч километров с многочисленными переговорами и перспективным экономическим эффектом. И это яркая иллюстрация того, как Беларусь укрепляет партнерство со странами Глобального Юга и Востока. Еще один внешнеполитический тренд года – интеграционные форматы. В 2025-м Беларусь председательствовала в органах ЕАЭС.
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А проведение в Минске масштабного Евразийского экономического форума с участием делегаций из 33 стран подтвердили статус объединения как одного из ведущих центров силы в современном мире. Еще один интеграционный формат – Шанхайская организация сотрудничества – сегодня все чаще ее называют «коллективным Востоком». Интерес к этой площадке растет. И подтверждение тому саммит ШОС, в том числе и в формате «с плюсом» в китайском Тяньцзине, разумеется, с участием Беларуси.
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Итак, в 2025-м, как заявил глава белорусского МИДа, Минску удалось обеспечить устойчивость внешнеполитического курса. И это несмотря на не самый простой и не всегда благоприятный геополитический фон. Что еще раз подтверждает бесперспективность санкционного давления. А в подтверждение этого давайте вспомним, что о стратегии Минска на внешнем контуре в период самого жесткого давления говорил наш Президент на Всебелорусском народном собрании.
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