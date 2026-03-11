Его жестокость не знала границ. В Беларуси вынесли приговор эсэсовцу Гансу Зиглингу

Верховный суд Беларуси посмертно вынес обвинительный приговор эсэсовцу Гансу Зиглингу, признав его виновным в геноциде белорусского народа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Зиглинг не только организовывал, отдавал приказы и распределял роли в вооруженном преступном формировании (57-м батальоне охранной полиции), но и лично расправлялся с людьми. Каратель участвовал в массовых расправах над мирным населением на территории Минской, Гродненской и Брестской областей. Беларусь последовательно добивается юридической оценки преступлений нацистов и их пособников.

Влада Родовская, корреспондент:

В Верховном суде Беларуси огласили приговор по уникальному делу, ведь каратель Ганс Зиглинг – этнический немец. На его руках кровь более 1700 человек, в том числе 238 детей. Также по вине эсэсовца было полностью или частично уничтожено не менее 11 населенных пунктов Беларуси. 22 тома доказательств, виновность по 13 эпизодам геноцида, бесчеловечные преступления. Ганс Зиглинг являлся одним из нацистских преступников. Входил в состав СС и охранной полиции. Каратель был проводником политики гитлеровской Германии, направленной на тотальное уничтожение белорусского народа. Убивал детей, стариков, женщин. Вместе со своими пособниками стирал с лица земли деревни, оставил кровавый след в истории нашей страны. Его жестокость не знала границ.

Калина Горошко, государственный обвинитель:

Руками Зиглинга и его пособников были расстреляны в деревне Жаулки Копыльского района не менее 512 человек, в деревне Застаринье ныне Барановичского района не менее 380 мирных граждан, в деревне Заглинное ныне Солигорского района не менее 120 мирных граждан. Невозможно описать, представить и осознать, какие зверства творили нацисты с мирными гражданами Беларуси, их убивали, а перед тем как расстрелять, жестоко пытали. Кололи кинжалами, серьезно избивали.