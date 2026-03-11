Прямой эфир

Беларусь окажет гуманитарную помощь Вьетнаму

11 марта 2026 17:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Беларусь окажет поддержку вьетнамскому народу в преодолении последствий стихийных бедствий. Александр Лукашенко принял решение направить гуманитарную помощь Социалистической Республике Вьетнам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, это решение стало ответом на официальную просьбу Ханоя о содействии в ликвидации последствий серии масштабных катастроф, которые в 2025 году обрушились на страну, вызвав многочисленные жертвы и разрушения.

Около тысячи человек погибли из-за штормов и наводнений в странах Юго-Восточной Азии.

Беларусь направит помощь братскому вьетнамскому народу, руководствуясь принципом гуманизма и установленными между двумя странами отношениями стратегического партнерства. Соответствующее поручение уже дано Министерству по чрезвычайным ситуациям.

# Международное сотрудничество # Беларусь-Вьетнам

Другие новости рубрики

Все новости
Беларусь планирует нарастить экспорт машин через создание сети мультибрендовых центров в регионах России
11 марта 2026 16:49

Беларусь планирует нарастить экспорт машин через создание сети мультибрендовых центров в регионах России

Белорусский экспорт в Латинскую Америку увеличился практически в 1,5 раза
11 марта 2026 16:44

Белорусский экспорт в Латинскую Америку увеличился практически в 1,5 раза

Более 1 млн тонн маслосемян рапса планируют получить аграрии Беларуси в 2026 году
11 марта 2026 14:14

Более 1 млн тонн маслосемян рапса планируют получить аграрии Беларуси в 2026 году