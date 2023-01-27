Уникальные кадры! Морская черепаха откладывает яйца – посмотрите, что заснял беспилотник

Уникальные кадры, снятые с беспилотника, камера которого оборудована тепловизором. Так выглядит процесс продолжения рода кожистых морских черепах – крупнейшего вида черепах на планете.

Все происходило на пляже в тайской провинции Пханг Нга. Популяция этого вида сокращается из-за потери среды обитания, браконьерства и загрязнения мирового океана пластиком.

Еще важно, чтобы процесс откладывания яиц самкой не был ни кем замечен. Это таинство, за которым можно наблюдать лишь благодаря новейшим технологиям.

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