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Уникальные кадры! Морская черепаха откладывает яйца – посмотрите, что заснял беспилотник

27 января 2023 14:12
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Уникальные кадры, снятые с беспилотника, камера которого оборудована тепловизором. Так выглядит процесс продолжения рода кожистых морских черепах – крупнейшего вида черепах на планете.

Уникальные кадры! Морская черепаха откладывает яйца – посмотрите, что заснял беспилотник-1

Все происходило на пляже в тайской провинции Пханг Нга. Популяция этого вида сокращается из-за потери среды обитания, браконьерства и загрязнения мирового океана пластиком.

Уникальные кадры! Морская черепаха откладывает яйца – посмотрите, что заснял беспилотник-4

Еще важно, чтобы процесс откладывания яиц самкой не был ни кем замечен. Это таинство, за которым можно наблюдать лишь благодаря новейшим технологиям.

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