Наступление ВСУ на Запорожье или перекрытие коридора в Крым? Что более реалистично, ответили эксперты
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Глядя на карту и анализируя те заявления, которые присутствуют в СМИ, много говорят и о готовящемся масштабном наступлении на Запорожье или же на Харьков, но и о вероятном весеннем рывке ВСУ к Азовскому морю с целью перекрытия сухопутного коридора в Крым. Руслан, на ваш взгляд, что сегодня выглядит более реалистично?
Руслан Пухов, директор Центра анализа стратегий и технологий, член совета по внешней и оборонной политике (Россия):
Если бы я был Залужным и если бы у меня было влияние на Зеленского, потому что совершенно очевидно, что помимо военных есть еще и политические соображения, есть мнение спонсоров, кстати, я не думаю, что американцы так же яро, как европейцы, настроены на затягивание войны, я бы ударил в Крым. Крым – это очень уязвимая вещь, и на протяжении всей военной истории Крым удалось удержать от сухопутного удара только один раз. В 1919 году Слащев смог его удержать от красных, а уже в 1920 году не смог. Поэтому с целью переломить кампанию я бы направил все возможности туда. И, как я понимаю, это укрепление, тактическое отступление, которое сделал Суровикин, показывает, что российское руководство, военные, лично Суровикин понимают этот колоссальный риск. Это чистой воды интеллектуальная провокация, я не имею никакого морального права говорить о том, что будет именно так.
Надежда Сасс:
Александр, ваше мнение.
Александр Шпаковский, политолог:
С Русланом солидарен руководитель главного управления разведки Министерства обороны Украины Буданов. Характерным почерком украинских спецслужб в ходе нынешнего конфликта стало заблаговременное анонсирование своих действий. Буданов недавно в интервью западной прессе заявил, что все началось в Крыму в 2014 году, там все и закончится. Украина не скрывает своих агрессивных устремлений в направлении Крыма. Я не берусь говорить, что украинское наступление обязательно будет удачным. Могут быть контрнаступательные действия Российской Федерации сейчас или в ближайшее время, которые изменят замысел украинской стороны.
Тот же Буданов заявлял, что после оставления российскими войсками Херсона, они уже будут в Крыму в декабре, и ему вторили различные западные военачальники. Ходжес и прочие делали такого рода провокационные вбросы. Посмотрим, но могу сказать одно: конечно же, Российской Федерации нужно коренным образом перестраивать, на мой взгляд, я не буду вдаваться в военные вопросы, я не военный специалист, перестраивать систему управления войсками. Но это им виднее – Генеральному штабу, командованию.
Но то, что творится в тылу, как воспринимается специальная военная операция в разных регионах, какой подход крупного бизнеса, когда далеко не все из 83-х российских миллиардеров – это фактически хозяева экономики – заняли явную публичную политическую позицию, а многие занимают предательскую позицию по отношению к Российской Федерации и при этом продолжают управлять своими активами. Вряд ли это каким-то образом сочетается с целями победы в войне, когда против России мобилизованы не только украинские ресурсы, но и ресурсы коллективного Запада. А ресурсный анализ не в нашу пользу, поэтому нужно срочно принимать меры определенные: наносить молниеносные удары, быть в этом плане эффективнее противника. Ну и военное производство, конечно.
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