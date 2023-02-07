Наступление ВСУ на Запорожье или перекрытие коридора в Крым? Что более реалистично, ответили эксперты

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Глядя на карту и анализируя те заявления, которые присутствуют в СМИ, много говорят и о готовящемся масштабном наступлении на Запорожье или же на Харьков, но и о вероятном весеннем рывке ВСУ к Азовскому морю с целью перекрытия сухопутного коридора в Крым. Руслан, на ваш взгляд, что сегодня выглядит более реалистично?

Руслан Пухов, директор Центра анализа стратегий и технологий, член совета по внешней и оборонной политике (Россия):

Если бы я был Залужным и если бы у меня было влияние на Зеленского, потому что совершенно очевидно, что помимо военных есть еще и политические соображения, есть мнение спонсоров, кстати, я не думаю, что американцы так же яро, как европейцы, настроены на затягивание войны, я бы ударил в Крым. Крым – это очень уязвимая вещь, и на протяжении всей военной истории Крым удалось удержать от сухопутного удара только один раз. В 1919 году Слащев смог его удержать от красных, а уже в 1920 году не смог. Поэтому с целью переломить кампанию я бы направил все возможности туда. И, как я понимаю, это укрепление, тактическое отступление, которое сделал Суровикин, показывает, что российское руководство, военные, лично Суровикин понимают этот колоссальный риск. Это чистой воды интеллектуальная провокация, я не имею никакого морального права говорить о том, что будет именно так. Надежда Сасс:

Александр, ваше мнение.