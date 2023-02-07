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8 человек погибли при сходе оползня в Перу

07 февраля 2023 07:54
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Новости Перу. 8 человек погибли при сходе оползня в Перу. Еще пять числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

8 человек погибли при сходе оползня в Перу-1

Потоки воды и грязи за считаные секунды накрыли небольшой город Секоча на юге страны. Несколько домов были сметены, десятки получили повреждения. Заблокированы дороги и улицы. Для расчистки завалов и помощи местным жителям власти привлекли армию. Военные вертолеты доставили в зону бедствия палатки, питьевую воду и спасателей. Людей призвали соблюдать максимальную осторожность, так как очень высок риск схода новых оползней.

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# Природные катаклизмы # Фотофакт

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