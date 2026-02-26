В Женеве начался третий раунд переговоров между Ираном и США

В Женеве начался третий раунд переговоров Ирана и США по иранской ядерной программе. Они проходят на фоне усиливающихся угроз главы Белого дома Дональда Трампа о нанесении удара по исламской республике. Поэтому две страны вновь договорились о встрече, чтобы предпринять последнюю попытку дипломатического решения опасного противостояния, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Тегеране заявили, что Иран не откажется от своего права на мирные ядерные технологии, которые США рассматривает как путь к созданию ядерного оружия. В Вашингтоне заявили, что не допустят его наличия у Ирана. И если не будет достигнуто соглашение по урегулированию давнего спора, то для исламской республики это будет – цитата – «очень плохой день». В ответ Иран пригрозил нанести удар по американским базам в регионе в случае нападения. Однако пока обе стороны считают, что проблему можно решить за столом переговоров.