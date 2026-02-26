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Гол и ассист Протаса помогли «Вашингтону» победить «Филадельфию» в НХЛ

26 февраля 2026 11:21
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Алексей Протас ярко отметил конец олимпийской паузы в НХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Этой ночью «Вашингтон» обыграл «Филадельфию» – 3:1. Белорусский форвард столичников на 55-й минуте заработал ассист. А затем забросил сам в меньшинстве, поразив пустые ворота. Уроженец Витебска провел на льду 15 минут 44 секунды, применил силовой прием и закончил встречу с единицей в графе полезности. В сезоне у Протаса 40 очков.

Неплохо выглядел в воротах «Ванкувера» Никита Толопило. Правда, «касатки» уступили «Виннипегу» в овертайме – 2:3. Наш голкипер совершил 25 сейвов и был признан второй звездой. Данный поединок стал 10-м в сезоне в сильнейшей лиге планеты. Из них три – победные.

# Алексей Протас # Хоккей

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