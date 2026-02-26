Паводки могут затронуть 159 населённых пунктов в 60 районах Беларуси

Паводки предстоящей весной могут затронуть 60 районов Беларуси. Ситуация оценивается как стабильная, подтоплений пока не зарегистрировано, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При негативном сценарии, в 160 населенных пункта, которые расположены рядом с крупными реками, может придти большая вода. На данный момент ведется подготовка спасательно-аварийной техники. Ежедневно проводится мониторинг гидрологической ситуации.

Елена Зубченок, начальник отдела гидрологических прогнозов Белгидромета:

В январе выпало большое количество осадков, сохранялся зимний характер погоды. В связи с этим максимальные уровни воды на реках ожидаются близкими к средним многолетним значениям. Наиболее сложная паводковая ситуация ожидается в бассейнах рек Днепр, Припять и Сож. Почему именно эти реки? Во-первых, это у нас такая местность, которая подвержена затоплениям. Плюс еще в этом году, например, в бассейне Припяти, Западного Буга, нижнее течение Днепра и Сожа, там снегозапасы в январе, то есть их максимум превышал в три раза норму. Такой, как оно должно быть, обычно.

В Брестской области подтопления ожидаются в Столинском, Пинском и Малоритском районах. В Витебской области выход рек из берегов произойдет в Мирском и Верхнедвинском районах. Не обойдет стороной большая вода Гомельскую область. В регионах будут круглосуточно работать мобильные спасательные посты.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Регион предполагает, что «большая вода» может прийти сюда в первую очередь. Техника готова, и личный состав способен выполнять самые сложные, многогранные задачи по прохождению паводковой ситуации.

Вплоть до наведения мостов, оказания помощи по эвакуации и подвозу необходимого оборудования, продуктов питания людям, которые будут находиться в зонах подтопления. Но самое главное сегодня – обеспечить должный мониторинг прохождения паводковой ситуации.