Латвийские больницы предупредили о приближающейся катастрофе в медицине

Новости Латвии. Крупные больницы Латвии предупредили о приближающейся катастрофической ситуации. Руководство клиник обратилось с открытым письмом к министру здравоохранения страны, в котором просит обратить внимание на бедственное положение в медицине из-за сокращения финансирования отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для того чтобы пациенты могли получать полноценную помощь, больницы вынуждены перейти в режим жесткой экономии. Но даже это не спасает ситуацию. Тарифы на коммунальные услуги достигли рекордных показателей. Если ситуация не изменится, то из-за сокращения доступности плановых услуг, здоровье жителей страны может серьезно пострадать.