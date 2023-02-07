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Латвийские больницы предупредили о приближающейся катастрофе в медицине

07 февраля 2023 08:08
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Новости Латвии. Крупные больницы Латвии предупредили о приближающейся катастрофической ситуации. Руководство клиник обратилось с открытым письмом к министру здравоохранения страны, в котором просит обратить внимание на бедственное положение в медицине из-за сокращения финансирования отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Латвийские больницы предупредили о приближающейся катастрофе в медицине-1

 

Для того чтобы пациенты могли получать полноценную помощь, больницы вынуждены перейти в режим жесткой экономии. Но даже это не спасает ситуацию. Тарифы на коммунальные услуги достигли рекордных показателей. Если ситуация не изменится, то из-за сокращения доступности плановых услуг, здоровье жителей страны может серьезно пострадать.

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# Экономический кризис # Фотофакт

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