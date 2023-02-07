Шпаковский: война – это не про бирюльки. Что кажется сейчас жестоким, спустя время будет казаться оправданным

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе « САСС уполномочен заявить » на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ: Все говорят о танках, многие в Украине ликуют от этого события. Но важный момент, о котором многие забывают, – это ремонтопригодность техники. Вряд ли в Украине сейчас удастся развернуть мастерские с необходимым оборудованием и комплектующими. А возить на ремонт в Польшу, честно говоря, хлопотно и затратно.

Александр Шпаковский, политолог:

Украина рассчитывает на блицкриг, то есть нанесение удара, создание концентрации бронетанковых кулаков на направлении главного удара. В моем представлении наиболее стратегически значимое направление – это удар с целью перерезать снабжение между Донбассом и Крымом. Удастся ли им это, покажет время. Российская, советская техника в противостоянии с натовской, на мой взгляд, способна выдерживать. И нынешняя СВО показала, что по ряду видов вооружений Россия действительно имеет преимущества. Вместе с тем я не соглашусь с тезисом о тотальном господстве в воздухе. На мой взгляд, господство в воздухе как минимум оспаривается. Более того, чем больше Российская Федерация медлит (как было сказано коллегой, известная фраза президента Путина «мы еще не начинали»). Так пора начинать, потому что в самом начале у Украины не было системы ПВО. Сейчас есть. У Украины не было современных реактивных систем залпового огня, как HIMARS, а сейчас есть. Украина была не способна к крупномасштабным наступательным операциям, сейчас способна. Скажу еще одну непопулярную мысль о том, что хватают детей на улицах, отцов отрывают от семей. Это ужасно с человеческой точки зрения. Но вы начали передачу с цитаты Клаузевица. Война – это не про бирюльки. Если необходимо определенное количество личного состава набрать для выполнения военной задачи, его надо набрать. У нас тоже в годы Великой Отечественной войны существовали заградотряды, был приказ Сталина «Ни шагу назад!», расстреливали трусов, паникеров, дезертиров, причем по законам военного времени – очень быстро. Что мы видим в действиях сторон?

Там действительно тотальная война, тотальная мобилизация. Любые преступления совершают украинские спецслужбы абсолютно безнаказанно. Заходят в города, которые ранее были заняты российскими войсками, и по малейшему подозрению в сотрудничестве с Российской Федерацией эти люди исчезают. Что видим с нашей стороны? В Запорожье, Мелитополе задерживают наводчиков украинской артиллерии. И их в качестве наказания выпроваживают за пределы Запорожской области. Ну вы что делаете? Я в самом начале спецоперации российским коллегам говорил (не я один, в России достаточно экспертов серьезного уровня, которые говорили то же самое): необходимо наносить удары по энергетической инфраструктуре. Начали наносить через полгода с назначением Суровикина. Почему? Ведь в войне ситуация складывается таким образом, что то, что кажется сейчас жестоким и чрезмерным, уже через какое-то время будет казаться оправданным. И чем быстрее Россия начнет воевать с использованием всех конвенциональных видов вооружения, тем быстрее мы закончим эту войну и избежим многомиллионных жертв.

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