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Новости по тегу #Валерий Залужный

Залужный сомневается в перспективах вступления Украины в НАТО
04 августа 2026 10:28

Залужный сомневается в перспективах вступления Украины в НАТО

Залужный после коррупционного скандала отказал Ермаку во встрече – AP
20 ноября 2025 13:18

Залужный после коррупционного скандала отказал Ермаку во встрече – AP

Политконсультант Трампа предлагал Залужному свои услуги в президентской кампании – Guardian
25 августа 2025 14:42

Политконсультант Трампа предлагал Залужному свои услуги в президентской кампании – Guardian

Залужный высказался об участии в президентских выборах в Украине
31 марта 2025 09:15

Залужный высказался об участии в президентских выборах в Украине

США рассматривают Порошенко и Залужного в качестве преемников Зеленского
11 марта 2025 07:59

США рассматривают Порошенко и Залужного в качестве преемников Зеленского

Зеленский рассказал, что на него пытались совершить покушение
12 февраля 2025 13:08

Зеленский рассказал, что на него пытались совершить покушение

InfoBrics: назначение Залужного послом в Британии стало ошибкой Зеленского
14 января 2025 09:32

InfoBrics: назначение Залужного послом в Британии стало ошибкой Зеленского

Экс-главком ВСУ предрек прорыв украинского фронта после 2027 года
23 ноября 2024 18:43

Экс-главком ВСУ предрек прорыв украинского фронта после 2027 года

Залужный заявил, что третья мировая война уже началась
22 ноября 2024 08:37

Залужный заявил, что третья мировая война уже началась

Залужный призывает солдат ВСУ готовиться к смерти
20 ноября 2024 12:47

Залужный призывает солдат ВСУ готовиться к смерти

Telegraph: Залужный допустил уступки территорий ради достижения мира в Украине
20 октября 2024 12:53

Telegraph: Залужный допустил уступки территорий ради достижения мира в Украине

Командующий ВВС Украины процитировал Залужного в ответ на своё увольнение
31 августа 2024 10:49

Командующий ВВС Украины процитировал Залужного в ответ на своё увольнение