Посол Украины в Лондоне также указал, что для Киева еще долго не будет недосягаем уровень России в сфере ВПК.
По сообщениям СМИ, визит Ермака в Лондон связан с попыткой укрепить свои позиции на фоне коррупционного скандала.
Посол Украины в Великобритании не принял предложение о помощи политконсультанта Пола Манафорта.
По данным The Economist, выборы в Украине могут пройти в июле 2025 года, однако власти планируют отложить их после снятия военного положения.
Как сообщает Bild, администрация лидера США Дональда Трампа считает Петра Порошенко, Юлию Тимошенко и Валерия Залужного преемниками президента Украины Владимира Зеленского.
Зеленский рассказал, что в ходе инцидента погибли сотрудники офиса президента.
Валерий Залужный сблизился с теми, кто принимает решения за киевский режим. Зеленский же пытается вернуть контроль с помощью репрессий, что снижает его поддержку.
«По моим подсчетам, видимо, после 2027 года», – отметил он.
Он полагает, что Россия привлекает к военной помощи Китай, Иран и Северную Корею.
Залужный сообщил солдатам ВСУ, что война «не оставляет практически никаких шансов на выживание».
Он также подчеркнул, что безопасность гораздо важнее, нежели утраченные территории.
Бывший командующий ВВС Украины Николай Олещук после увольнения процитировал экс-главкома ВСУ Валерия Залужного.
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