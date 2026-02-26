Как происходит взыскание денег по решению суда? Рассказал адвокат

Захар Ладутько, адвокат Минской областной коллегии адвокатов:

Как происходит взыскание денег по решению суда? Если есть решение суда о взыскании с вас определенной суммы денежных средств, то его необходимо исполнять только после вступления в силу данного решения. Обычно решение суда вступает в силу в течение 15 дней с момента его вынесения.

В случае, если у вас недостаточно средств, нет возможности оплатить долговые обязательства, то вступает в действие закон об исполнительном производстве. Если судебный исполнитель принудительно взыскивает у вас сумму, указанную в решении суда, то вы будете обязаны платить принудительный сбор в размере 10 % от суммы взыскания денежных средств.



То есть, если вы должны 1000 рублей и добровольно неисполненные обязательства по решению суда, то в результате принудительного исполнения вы уже будете должны 1000 рублей и принудительный сбор в размере 100 рублей. К должникам могут применяться меры обеспечения исполнительного документа. Это запрет выезда за пределы Республики Беларусь, запрет управления транспортным средством, запрет посещения игорных заведений. На заработную плату должника может обращаться взыскание в размере 50 %. Если должником является пенсионер, то общий процент взыскания составляет 20 %.