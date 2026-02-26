Politico: послы стран ЕС тайно управляют Европой из бункера

Европейские дипломаты активизировали свою работу в Брюсселе, проводя закрытые заседания в специальном «бункере», чтобы оперативно реагировать на кризисы и угрозы. Об этом пишет Politico.
Уточняется, что данный бункер защищен от прослушки, чтобы обсуждать свои острые вопросы.
Зарубежное издание сообщает, Комитет постоянных представителей (Coreper II) получил больше полномочий, а количество его заседаний увеличилось до двух в неделю.
Это позволяет быстро согласовывать позиции по актуальным вопросам, включая ситуацию в Украине, оставляя за лидерами ЕС только окончательное утверждение решений.
Новый глава Европейского совета Антониу Кошта поддержал усиление роли послов, что уже сократило продолжительность саммитов. Ранее в этом формате дипломаты в срочном порядке обсудили переговоры президентов России и США.
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