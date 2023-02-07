Танки смогли переломить тупик в Первой мировой. А какое оружие сможет сделать это в СВО?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

А есть ли на данный момент какой-то тип вооружений, который способен переломить этот тупик стратегический, потому как мы вспоминали Первую мировую войну. Тогда это были танки, а что сейчас?

Александр Шпаковский, политолог:

Если анализировать информацию, которая есть в открытом пространстве, о возможностях российского военно-промышленного комплекса и о тех видах техники, которые состоят на вооружении российской армии, такие вооружения у России, безусловно, есть. Упоминались уже танки «Армата». У меня вопрос: они есть в зоне СВО? Нет. Почему? Они есть вообще? Вот в чем дело. Это очень важный момент, на который надо ответить. Но в России достаточное количество конвенционального оружия, ракет тех же. Хорошо, начали наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры. Почему не наносят удары по местам разгрузки-выгрузки западной военной техники? Не видят? Возможно, не видят. Еще один вопрос: почему на направлениях, где действует частная военная компания «Вагнер», имеющая возможность оперативно принимать те или иные решения, есть продвижение? Надежда Сасс:

Согласна. Александр Шпаковский:

Там, где работает Министерство обороны, где, как мне рассказывали люди, которые в зоне боевых действий служат, получили информацию средствами разведки – необходимо нанести удар. Надо согласовать со штабом, штабу еще с кем-то, через двое суток приходит ответ «давайте», а там уже ничего нет.