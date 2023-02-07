Танки смогли переломить тупик в Первой мировой. А какое оружие сможет сделать это в СВО?
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
А есть ли на данный момент какой-то тип вооружений, который способен переломить этот тупик стратегический, потому как мы вспоминали Первую мировую войну. Тогда это были танки, а что сейчас?
Александр Шпаковский, политолог:
Если анализировать информацию, которая есть в открытом пространстве, о возможностях российского военно-промышленного комплекса и о тех видах техники, которые состоят на вооружении российской армии, такие вооружения у России, безусловно, есть. Упоминались уже танки «Армата». У меня вопрос: они есть в зоне СВО? Нет. Почему? Они есть вообще? Вот в чем дело. Это очень важный момент, на который надо ответить. Но в России достаточное количество конвенционального оружия, ракет тех же. Хорошо, начали наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры. Почему не наносят удары по местам разгрузки-выгрузки западной военной техники? Не видят? Возможно, не видят. Еще один вопрос: почему на направлениях, где действует частная военная компания «Вагнер», имеющая возможность оперативно принимать те или иные решения, есть продвижение?
Надежда Сасс:
Согласна.
Александр Шпаковский:
Там, где работает Министерство обороны, где, как мне рассказывали люди, которые в зоне боевых действий служат, получили информацию средствами разведки – необходимо нанести удар. Надо согласовать со штабом, штабу еще с кем-то, через двое суток приходит ответ «давайте», а там уже ничего нет.
Надежда Сасс:
Юрий, я хотела бы, чтобы вы как военный эксперт проанализировали и дали общую оценку военных перспектив, которые есть на данный момент и с привлечением ЧВК «Вагнер» у России достаточно существенные успехи в последнее время. Обратим внимание на текущую карту линии фронта.
Юрий Дудкин, военный эксперт (Украина):
Частные военные компании сегодня, которые принимают участие в специальной военной операции, – это, безусловно, очень важный элемент в действиях российских вооруженных сил. Но это элемент прорыва обороны, это не является авангардом. Сегодня украинские военные очень здорово замечают, что Вооруженные силы России на том или ином участке фронта, особенно на участке Угледара, вообще на Донецком направлении очень интенсивно пополняются резервами. У России 25 миллионов резервного ресурса, то есть резервистов 25 миллионов. Думаю, что если еще захотят создавать подобные частные компании, то найдутся те ресурсы, которые могли бы позволить это сделать с российскими гражданами.
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