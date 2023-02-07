МИД: двое белорусов в Турции не выходят на связь
Продолжаем следить за ситуацией в Турции и Сирии, где в ночь на 6 февраля произошло мощнейшее землетрясение. В нашем Министерстве иностранных дел сообщили, что двое наших граждан, находящихся сейчас в Турции, не выходят на связь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Сотрудники посольства Беларуси в Анкаре поддерживают контакт с их родственниками, а также местными компетентными органами. Пока информации о пострадавших белорусах не поступало. Тем временем число жертв сокрушительного удара стихии продолжает расти. Природный катаклизм в Турции унес жизни уже более 3 300 человек. Число пострадавших превысило 20 тысяч. Спасательные работы ведутся в круглосуточном режиме. К поискам пропавших без вести подключились тысячи людей.
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Ситуацию усложняют погодные условия, кроме того в регионе продолжается сейсмическая активность. За сутки было зафиксировано 185 афтершоков. Для тех, кто лишился крыши над головой, армейские подразделения разбивают специальные лагеря.
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Моя жена была в ужасе после землетрясений, поэтому мы не хотели возвращаться домой, как и мои дети, наша семья приехала сюда, чтобы остаться в приюте.
По самым скромным подсчетам, стихия уничтожила около 4 тысяч зданий. И пока неизвестно, сколько еще получили серьезные повреждения. По заявлению властей, это землетрясение стало самым сильным с 1939 года. В стране объявлен общенациональный траур. Помощь в ликвидации последствий стихии Турции уже предложили 45 стран и международные организации. Не останется в стороне и Беларусь. Накануне Александр Лукашенко поручил направить в страну аварийно-спасательный отряд МЧС, аттестованный по международным стандартам ООН. В зону бедствия будет работать отряд специального назначения «Зубр» из 64 специалистов. Также по распоряжению Президента прорабатывается вопрос оказания гуманитарной помощи пострадавшей от мощных подземных толчков в Сирии, где жертвами стихии стали около 1,5 тысячи граждан. Пострадавших вдвое больше. Большинство погибших и раненых – жители Латакии, Алеппо, Хамы и Тартуса.
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