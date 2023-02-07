МИД: двое белорусов в Турции не выходят на связь

Продолжаем следить за ситуацией в Турции и Сирии, где в ночь на 6 февраля произошло мощнейшее землетрясение. В нашем Министерстве иностранных дел сообщили, что двое наших граждан, находящихся сейчас в Турции, не выходят на связь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Я спал, когда моя жена внезапно разбудила меня. Землетрясение было очень сильным». Читайте здесь.

Сотрудники посольства Беларуси в Анкаре поддерживают контакт с их родственниками, а также местными компетентными органами. Пока информации о пострадавших белорусах не поступало. Тем временем число жертв сокрушительного удара стихии продолжает расти. Природный катаклизм в Турции унес жизни уже более 3 300 человек. Число пострадавших превысило 20 тысяч. Спасательные работы ведутся в круглосуточном режиме. К поискам пропавших без вести подключились тысячи людей. «Число погибших прогнозировать невозможно». Эрдоган сделал заявление по поводу землетрясения в Турции.

Ситуацию усложняют погодные условия, кроме того в регионе продолжается сейсмическая активность. За сутки было зафиксировано 185 афтершоков. Для тех, кто лишился крыши над головой, армейские подразделения разбивают специальные лагеря. Хронология трагических событий в Турции и Сирии. Подробнее.

Моя жена была в ужасе после землетрясений, поэтому мы не хотели возвращаться домой, как и мои дети, наша семья приехала сюда, чтобы остаться в приюте.