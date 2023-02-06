Т-14 ещё покажут себя на поле боя. Насколько вынослива техника российской армии?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе « САСС уполномочен заявить » на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ: И о противотанковых средствах не стоит забывать. Кажется, с ними у российской армии проблем нет. Особенно с учетом полного превосходства в воздухе непосредственно на линии фронта. Западные же танки до сих пор воевали при превосходстве в воздухе собственных ВВС.

Юрий Дудкин, военный эксперт (Украина): Выносливой, маневренной и лучше вооружена. Такие новшества новейшей техники, как танки Т-14 «Армата», только-только проходят государственные испытания. В дальнейшем, если они заменят в этой войне, а она все-таки будет продолжительной, я считаю, они еще себя покажут на поле боя.

Руслан Пухов, директор Центра анализа стратегий и технологий, член совета по внешней и оборонной политике (Россия):

С Юрием спорить я не буду. Он ситуацию в Украине знает лучше меня. Я могу сказать одно, что противоречий между нехваткой личного состава и наличием Starlink нет. Это как сравнивать теплое с мягким. Если же мы говорим о танках, дело в том, что наши танки, мы часто их видим, выступают даже без динамической защиты, что крайне странно для страны, которая динамическую защиту изобрела. Советский Союз ее изобрел. Когда мы смотрим на танк, мы должны смотреть не только на его тактико-технические характеристики, а как его используют, есть ли у него эта защита, современные ли у него снаряды, как у «Леопарда», или старый, как у нас. Тех же «Армат» нет в строю.

Кстати, когда украинцы над нами иронизируют, что как же эта вторая армия в мире… К сожалению, сухопутные силы Российской Федерации не являются вторыми в мире. Когда Россия проводила амбициозную программу по перевооружению, в первую очередь были перевооружены ВВС, десантники, флот, силы стратегического сдерживания, ядерные силы. Условно говоря, к моменту начала спецоперации не успели огромное количество современных вооружений поступить в сухопутные войска, на которые легла основная тяжесть. Поэтому зачастую, как говорится, дьявол в деталях. Мы не видим всей картины.

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