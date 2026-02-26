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В 2025-м в информационном поле Беларуси выявили порядка двух тысяч экстремистских материалов

26 февраля 2026 10:51
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В 2025 году в информационном поле Беларуси выявили порядка двух тысяч экстремистских материалов. Итоги работы Республиканской комиссии по проведению оценки символики, атрибутики и информационной продукции подвели сегодня, 26 февраля, в Минске. В расширенном заседании приняли участие представители силовых структур, областных и Минской городской комиссий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2025-м в информационном поле Беларуси выявили порядка двух тысяч экстремистских материалов-2

Сейчас в список экстремистских материалов включено более 9 тысяч объектов. Ознакомиться с ним можно на сайте Министерства информации Беларуси. Есть и отдельный перечень печатных изданий, запрещенных к распространению. Их – 225. Абсолютное большинство продукции выпущено российскими издательствами. Вместе с тем фиксируются случаи подобной деятельности и на территории Беларуси. За выпуск продукции, которая способна нанести вред национальным интересам, за последние три года приостановлена работа семи белорусских субъектов хозяйствования. 

В 2025-м в информационном поле Беларуси выявили порядка двух тысяч экстремистских материалов-4

Лилия Ананич, председатель Республиканской комиссии по проведению оценки символики, атрибутики и информационной продукции:
В Директиве «О реализации основ и идеологии белорусского государства» четко прописано, что оценка художественной, информационной продукции, рекламы, контента для досуга – это составная часть идеологической работы, направление идеологической работы. Поэтому, конечно, сегодня вот эти процессы под контролем государства и являются важными именно в целях обеспечения информационной безопасности и национальной безопасности нашего государства.

В ходе расширенного заседания комиссии почетными грамотами и благодарностями за активное участие в реализации задач государственной информационной политики наградили представителей регионов и столицы.

# Лилия Ананич

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