В 2025-м в информационном поле Беларуси выявили порядка двух тысяч экстремистских материалов

В 2025 году в информационном поле Беларуси выявили порядка двух тысяч экстремистских материалов. Итоги работы Республиканской комиссии по проведению оценки символики, атрибутики и информационной продукции подвели сегодня, 26 февраля, в Минске. В расширенном заседании приняли участие представители силовых структур, областных и Минской городской комиссий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас в список экстремистских материалов включено более 9 тысяч объектов. Ознакомиться с ним можно на сайте Министерства информации Беларуси. Есть и отдельный перечень печатных изданий, запрещенных к распространению. Их – 225. Абсолютное большинство продукции выпущено российскими издательствами. Вместе с тем фиксируются случаи подобной деятельности и на территории Беларуси. За выпуск продукции, которая способна нанести вред национальным интересам, за последние три года приостановлена работа семи белорусских субъектов хозяйствования.

Лилия Ананич, председатель Республиканской комиссии по проведению оценки символики, атрибутики и информационной продукции:

В Директиве «О реализации основ и идеологии белорусского государства» четко прописано, что оценка художественной, информационной продукции, рекламы, контента для досуга – это составная часть идеологической работы, направление идеологической работы. Поэтому, конечно, сегодня вот эти процессы под контролем государства и являются важными именно в целях обеспечения информационной безопасности и национальной безопасности нашего государства.

В ходе расширенного заседания комиссии почетными грамотами и благодарностями за активное участие в реализации задач государственной информационной политики наградили представителей регионов и столицы.