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Новости по тегу #Александр Казакевич

Казакевич: белорусский троллейбус – узнаваемый бренд, сопоставимый с трактором МТЗ
21 июля 2025 17:00

Казакевич: белорусский троллейбус – узнаваемый бренд, сопоставимый с трактором МТЗ

Родной и близкий регион! Лукашенко обсудил потенциал сотрудничества с губернатором Кузбасса
23 июня 2025 16:35

Родной и близкий регион! Лукашенко обсудил потенциал сотрудничества с губернатором Кузбасса

Делегация Калининградской области оценила качество и комфорт белорусского электротранспорта
09 июня 2025 13:46

Делегация Калининградской области оценила качество и комфорт белорусского электротранспорта

«Белкоммунмаш» не причастен к ДТП в Кемерове. О чём рассказал заместитель гендиректора предприятия?
09 июня 2024 17:26

«Белкоммунмаш» не причастен к ДТП в Кемерове. О чём рассказал заместитель гендиректора предприятия?

С автономным ходом и новейшей системой безопасности. Почему белорусский электротранспорт называют умным?
04 апреля 2024 16:10

С автономным ходом и новейшей системой безопасности. Почему белорусский электротранспорт называют умным?

«Соотношение цены и качества». В какие страны экспортируют белорусские автобусы и трамваи?
04 апреля 2024 16:03

«Соотношение цены и качества». В какие страны экспортируют белорусские автобусы и трамваи?

Вместе держим удар против Запада! Каких успехов достигли Беларусь и Россия за время сотрудничества?
02 апреля 2024 18:18

Вместе держим удар против Запада! Каких успехов достигли Беларусь и Россия за время сотрудничества?

«На них мне очень комфортно работать». Зимбабвийские комбайнеры оценили белорусскую технику
31 января 2023 18:24

«На них мне очень комфортно работать». Зимбабвийские комбайнеры оценили белорусскую технику

«Трактора на вес золота». Гродненское предприятие пополнилось 16 новыми «Беларусами»
02 декабря 2018 13:18

«Трактора на вес золота». Гродненское предприятие пополнилось 16 новыми «Беларусами»

18 января в Беларуси стартовала предвыборная агитация кандидатов в депутаты местных Советов
18 января 2018 07:25

18 января в Беларуси стартовала предвыборная агитация кандидатов в депутаты местных Советов

За 10 лет дипломатических отношений уровень торговли между Беларусью и Азербайджаном вырос в 10 раз
01 декабря 2016 16:58

За 10 лет дипломатических отношений уровень торговли между Беларусью и Азербайджаном вырос в 10 раз

500 тракторов «Беларус» отправятся на Кубу
15 июня 2015 14:24

500 тракторов «Беларус» отправятся на Кубу