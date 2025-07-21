Новости по тегу #Александр Казакевич

«Оценка того, что постсоветское пространство сворачивает троллейбусные сети, то есть да, был момент, когда массово отказывались от троллейбусного движения в силу того, что поддержание инфраструктуры – это достаточно дорогостоящая история».
Кемеровская область – Кузбасс – один из ведущих индустриальных регионов России, обладающий большим промышленным потенциалом и богатой минерально-сырьевой базой. Для Беларуси этот регион – партнер важный и надежный.
Российские партнеры ознакомились с производственными процессами и новейшими моделями техники, которые уже зарекомендовали себя на рынке.
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