«Мы подвергаемся двум первым стадиям гибридной войны». Третья мировая уже началась?

Новости Беларуси. 6 февраля в 18:30. Что происходит на рубежах родины? Как прошли летные учения Беларуси и России? Почему военная политика Запада напрягает весь континент? Большой расклад военно-политической обстановки: эксперты ответят на эти и другие вопросы на площадке ток-шоу « По существу »!

Кирилл Казаков, СТВ : Смотрите, у нас иногда во всех военных бедах обвиняют Америку. Любой конфликт может быть интересен США. А когда США втягивают в подобную провокацию, тогда виноват Китай?

Александр Алесин, независимый военный эксперт:

Это нормальный инструментарий в международной политике. Все дело в том, что не все белые и пушистые – каждая страна преследует собственные интересы. Мы видим, что Китай регулярно нарушает срединную линию в проливе, которая разделяет Тайвань и материковый Китай.

Кирилл Казаков:

Но они считают это своей страной вполне законно. И Беларусь это признает.

Александр Алесин:

Есть международные соглашения, обязательства, которые Китай взял на себя, что он не будет нарушать эту срединную линию. И тем более регулярно вооруженные силы Китая нарушают эту линию: массовые пролеты самолетов, пуски баллистических ракет через территорию Тайваня с тем, чтобы они упали на другой стороне. То есть мы видим явное противодействие друг другу при помощи провокаций.