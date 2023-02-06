«Мы подвергаемся двум первым стадиям гибридной войны». Третья мировая уже началась?
Новости Беларуси. 6 февраля в 18:30. Что происходит на рубежах родины? Как прошли летные учения Беларуси и России? Почему военная политика Запада напрягает весь континент? Большой расклад военно-политической обстановки: эксперты ответят на эти и другие вопросы на площадке ток-шоу «По существу»!
Кирилл Казаков, СТВ:
Смотрите, у нас иногда во всех военных бедах обвиняют Америку. Любой конфликт может быть интересен США. А когда США втягивают в подобную провокацию, тогда виноват Китай?
Александр Алесин, независимый военный эксперт:
Это нормальный инструментарий в международной политике. Все дело в том, что не все белые и пушистые – каждая страна преследует собственные интересы. Мы видим, что Китай регулярно нарушает срединную линию в проливе, которая разделяет Тайвань и материковый Китай.
Кирилл Казаков:
Но они считают это своей страной вполне законно. И Беларусь это признает.
Александр Алесин:
Есть международные соглашения, обязательства, которые Китай взял на себя, что он не будет нарушать эту срединную линию. И тем более регулярно вооруженные силы Китая нарушают эту линию: массовые пролеты самолетов, пуски баллистических ракет через территорию Тайваня с тем, чтобы они упали на другой стороне. То есть мы видим явное противодействие друг другу при помощи провокаций.
Кирилл Казаков:
То есть я прав, когда говорю, что Третья мировая вполне вероятно уже, может, идет?
Александр Алесин:
Есть понятие «гибридная война». Один из идеологов этой войны, Франк ван Каппен, нидерландский генерал, сказал: «Это война, которая ведется чужими руками». И все грязные дела делаются людьми, которые проживают на этой территории. Можно сказать, что гибридная война велась против Беларуси руками людей, которые здесь осуществляли выступление против законной власти. Точно так же, как гибридная, начиналась война в Украине. Потом она превратилась в обыкновенную кровавую войну. И так во многих регионах мира. Один из главных элементов этой войны – информационное нападение. Мы постоянно подвергаемся информационному нападению, следующая стадия – экономическое нападение, третья стадия – вооруженное нападение. Мы подвергаемся двум первым стадиям гибридной войны. Вопрос – будет ли третья? Ядерный зонтик РФ позволяет нам надеяться, что третьей стадии гибридной войны не будет.
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