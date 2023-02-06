Как живут единственные в мире выжившие тройняшки гигантских панд? Рассказываем о милых животных

Единственные в мире выжившие тройняшки гигантских панд наслаждаются хорошо приготовленной едой в своих новых вольерах. Их можно назвать комнатами, которые теперь открыты для взоров посетителей зоопарка в Гуанчжоу. Именно там и появились в 2014 году Мэн Мэн, Шуай Шуай и Ку Ку, что в переводе с китайского означает «милый, красивый и крутой».

Чен Шуцин, смотритель панд:

Для них мы подготовили специальное меню. Например, жители южных регионов едят Танъюань [клейкие рисовые шарики], поэтому мы можем сделать из больших пропаренных кукурузных лепешек, маленькие лепешки в форме Танъюань или даже в виде пельменей. На празднике собак в США провели парад такс – подробности здесь.