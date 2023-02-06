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Как живут единственные в мире выжившие тройняшки гигантских панд? Рассказываем о милых животных

06 февраля 2023 13:50
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Единственные в мире выжившие тройняшки гигантских панд наслаждаются хорошо приготовленной едой в своих новых вольерах. Их можно назвать комнатами, которые теперь открыты для взоров посетителей зоопарка в Гуанчжоу. Именно там и появились в 2014 году Мэн Мэн, Шуай Шуай и Ку Ку, что в переводе с китайского означает «милый, красивый и крутой».

Как живут единственные в мире выжившие тройняшки гигантских панд? Рассказываем о милых животных-1

Чен Шуцин, смотритель панд:
Для них мы подготовили специальное меню. Например, жители южных регионов едят Танъюань [клейкие рисовые шарики], поэтому мы можем сделать из больших пропаренных кукурузных лепешек, маленькие лепешки в форме Танъюань или даже в виде пельменей.

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Как живут единственные в мире выжившие тройняшки гигантских панд? Рассказываем о милых животных-4

Панд отделили друг от друга, когда им исполнилось по пять лет. Замечено, что Шуай Шуай, средняя панда, является самой живой и активной из трех. В его доме установлено огромное вращающееся колесо с китайским иероглифом «Фу», что означает удача и счастье.

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