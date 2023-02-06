На празднике собак в США провели парад такс

Парад такс в историческом центре Ки-Уэста во Флориде собрал около 150 собак и их владельцев.
Парад такс в историческом центре Ки-Уэста во Флориде собрал около 150 собак и их владельцев.
Хот-дог в булочках, русалки с пастельными хвостами и платиновый единорог были замечены среди ряженых. Цель такого веселого сборища – благотворительность.
Как живут единственные в мире выжившие тройняшки гигантских панд? Рассказываем о милых животных – подробности здесь.
Привлекая внимания горожан любители животных принимают деньги для поддержки бездомных собак.
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