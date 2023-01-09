«Мы должны рекламировать свою картинку». Как Беларусь может укрепить свои позиции в мире?
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Финальное слово и будем завершать.
Глеб Лавров, политический обозреватель ЗАО «Второй национальный канал»:
2023 год – это пролог. На самом деле мы действительно должны артикулировать то, что мы строим со своей стороны, рекламировать свою идею, рекламировать тот будущий мир, потому что мы сейчас еще до конца не выстроили свою идею. Да, Запад не единый, он хотя бы собрал в одну общую картинку все свои разрозненные идеи. Он делает через маркетинг очень серьезные рекламные вещи, он показывает картинку. 2023 год – это год, когда мы должны свою картинку предоставить и сделать ее за счет рекламы, мы должны рекламировать свою картинку. И тогда у нас в 2023 году Индия глава в G20, 2024 год – Бразилия в G20, 2025 год – ЮАР в G20. Я не совсем до конца уверен в Луле, удастся ли у него, например, латиноамериканский поворот, я не совсем уверен, что с Южной Африкой будет. Но у нас по крайней мере есть возможность, сейчас я говорю и о евразийских структурах объединяющих, о клубе БРИКС, ШОС сюда тоже серьезно коррелирует. Если мы сможем некую идею сформулировать очень быстро, вложиться, вынуть деньги из кармана, сделать ее яркой и привлекательной. У нас есть шанс создать второй полюс сил. Если нет, то 2023 год – это год вялотекущий, очень болезненный для всех сторон компании. Это в придачу ко всему приведет, если мы не выстроим второй полюс, к тому, что мы из одного нынешнего кризиса перейдем в следующий гораздо больший кризис. Кризис, когда уже и само человечество в условиях дополненной реальности перестанет быть ключевым, необходимым фактором для воспроизведения финансов и информации для следующих поколений. Если мы за два поколения не выстроим второй полюс, то человечество сменится постчеловечеством, это будет называться, возможно, метачеловечество, на этом для нас все закончится, а дальше у них будет своя история.
Надежда Сасс:
Очень важно выиграть эту информационную войну. О того, кто станет победителем, будет зависеть будущее всего человечества. Но несмотря на пессимистичные прогнозы, которые звучали из уст сегодняшних гостей, я бы хотела сейчас услышать ожидания, которые высказал по году 2023 Президент Беларуси.
– Каким будет 2023 год, Александр Григорьевич?
– Самым лучшим. Самым счастливым.
– Какой ваш прогноз?
– Будет самым удачным, не переживайте. Будет нормальным.
Надежда Сасс:
Видите, не переживайте, хороший будет год.
Глеб Лавров:
Потому что у нас есть шанс, впервые, возможно, за постсоветский период у не Запада есть шанс.
Кирилл Коктыш, доктор политических наук, профессор кафедры политической теории МГИМО МИД России:
Есть шанс, я бы сказал, что даже базовый код идеи понятен. Если брать код либерализма – это свобода, человек свободен всегда сам по себе. Он освобождается от кого? От общества, от государства, от самого себя. То есть освобождение бесконечно. По справедливости… Справедливым можно быть только по отношению к кому-то, нельзя быть справедливым индивидуально, это то, что удерживает, что делает общество, страну. По той простой причине, когда мы перестаем быть атомом, но превращаемся в вещество, мы и превращаемся в субъект полноценный. И этот тот путь, который нужно пройти.
Кирилл Молчанов, директор института изучения последствий войны в Украине:
Я добавлю буквально одну фразу, что во многополярном мире, который постепенно вырисовывается, Запад тоже будет пытаться максимально зафиксировать свои позиции, расширить свои зоны влияния. Этот год выборов в Польше и в Турции, там как раз на смену таким правоконсервативным правительствам могут прийти более прозападные, пролиберальные. На это как раз тоже будут кинуты мощные силы Вашингтона и Брюсселя.
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