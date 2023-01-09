«Мы должны рекламировать свою картинку». Как Беларусь может укрепить свои позиции в мире?

Глеб Лавров, политический обозреватель ЗАО «Второй национальный канал»:

2023 год – это пролог. На самом деле мы действительно должны артикулировать то, что мы строим со своей стороны, рекламировать свою идею, рекламировать тот будущий мир, потому что мы сейчас еще до конца не выстроили свою идею. Да, Запад не единый, он хотя бы собрал в одну общую картинку все свои разрозненные идеи. Он делает через маркетинг очень серьезные рекламные вещи, он показывает картинку. 2023 год – это год, когда мы должны свою картинку предоставить и сделать ее за счет рекламы, мы должны рекламировать свою картинку. И тогда у нас в 2023 году Индия глава в G20, 2024 год – Бразилия в G20, 2025 год – ЮАР в G20. Я не совсем до конца уверен в Луле, удастся ли у него, например, латиноамериканский поворот, я не совсем уверен, что с Южной Африкой будет. Но у нас по крайней мере есть возможность, сейчас я говорю и о евразийских структурах объединяющих, о клубе БРИКС, ШОС сюда тоже серьезно коррелирует. Если мы сможем некую идею сформулировать очень быстро, вложиться, вынуть деньги из кармана, сделать ее яркой и привлекательной. У нас есть шанс создать второй полюс сил. Если нет, то 2023 год – это год вялотекущий, очень болезненный для всех сторон компании. Это в придачу ко всему приведет, если мы не выстроим второй полюс, к тому, что мы из одного нынешнего кризиса перейдем в следующий гораздо больший кризис. Кризис, когда уже и само человечество в условиях дополненной реальности перестанет быть ключевым, необходимым фактором для воспроизведения финансов и информации для следующих поколений. Если мы за два поколения не выстроим второй полюс, то человечество сменится постчеловечеством, это будет называться, возможно, метачеловечество, на этом для нас все закончится, а дальше у них будет своя история.

Надежда Сасс:

Очень важно выиграть эту информационную войну. О того, кто станет победителем, будет зависеть будущее всего человечества. Но несмотря на пессимистичные прогнозы, которые звучали из уст сегодняшних гостей, я бы хотела сейчас услышать ожидания, которые высказал по году 2023 Президент Беларуси.