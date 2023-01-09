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Кенийские женщины нашли новый способ заработка. Они стали выращивать морские водоросли

09 января 2023 14:28
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Новости Кении. Кенийские женщины нашли новый способ заработка. Рыбный промысел больше не приносит больших доходов, а потому жители начали выращивать морские водоросли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кенийский институт морского и рыбного хозяйства определил лучшие участки для этого вида деятельности. Они располагаются рядом с прибрежными деревнями.

Кенийские женщины нашли новый способ заработка. Они стали выращивать морские водоросли-1

Фатума Мохаммед, жительница Кении:
Мы не можем заниматься обычным сельским хозяйством, поскольку дикие животные обезьяны и кабаны постоянно вторгаются на наши фермы. Они могут уничтожить урожай на участке площадью 40 соток за один день.

Кенийские женщины нашли новый способ заработка. Они стали выращивать морские водоросли-4

Сейчас водоросли в Кении выращивают около двухсот женщин. Продукция идет на экспорт в страны Южной Африки, а также в США и Китай. В 2023 году тонну водорослей планируют продавать примерно по 100 долларов. Это втрое больше, чем в 2022-м.

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# Народные промыслы # Фатума Мохаммед # Марина Кишкурно # Новости Кении # Фотофакт

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