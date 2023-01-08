Олег Бондаренко: «Это начало конца Запада как единого притягательного центра для всего мира»

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Олег, с чем вы связываете ваши ожидания с 2023 годом? Это все-таки пессимистично или более оптимистично, на ваш взгляд?
Олег Бондаренко, директор Фонда прогрессивной политики, руководитель проекта «Балканист»:
Больших поводов для оптимизма, к сожалению, я не вижу. Год будет непростым, интересным. Из выводов 2022 года – большого перелома в отношениях России с Западом – можно вынести, что нет больше коллективного Запада, который для всего мира финансово, экономически, культурно, в области безопасности притягателен, потому что все увидели, как легко можно изменить отношения в финансово-экономической области на примере русских олигархов, которые на протяжении десятилетий вывозили свои деньги на Запад, а потом вдруг выяснили, что они больше им не принадлежат. Естественно, любые финансовые элиты всех других стран мира, которые прежде следовали такому же примеру, теперь задумываются о безопасности своих вкладов, недвижимости и всего прочего, находящихся на Западе. Это начало конца Запада как единого притягательного центра для всего мира. С точки зрения конкретных вещей, связанных с нынешними военными действиями в Украине, конечно, хотелось бы рассчитывать, что эти военные действия будут завершены ко всеобщему неудовольствию, на основании какого-то никому невыгодного компромисса. Но сейчас во мне говорит идеалист, потому что сценарий фиксации нынешних границ – посмотрим, насколько он будет реализован на практике.
Подписывайтесь на нас в Telegram!
Читайте также:
«Минск всегда выступал за поиск компромиссов». А пойдёт ли на переговоры Запад?
Председательство в ОДКБ и членство в ШОС. Каким будет 2023 год для Беларуси?
«Год будет непростой». Почему политологи прогнозируют в 2023-м ещё больше мировых конфликтов?