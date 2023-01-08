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Председательство в ОДКБ и членство в ШОС. Каким будет 2023 год для Беларуси?

08 января 2023 18:05
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Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ:
Несмотря на то турбулентное время, в котором нам приходится жить, а порой выживать, все равно оптимизма мы не теряем, надежду на победу здравого смысла имеем. О приоритетах внешней политики Республики Беларусь и о том, чего ожидать в 2023 году.

Председательство в ОДКБ и членство в ШОС. Каким будет 2023 год для Беларуси?-1

Для Беларуси 2023-й станет Годом мира и созидания. Это белорусский ответ на милитаризацию в европейском регионе. А мирный созидательный труд нашей страны позволит укрепить восприятие Беларуси как островка мира.

Председательство в ОДКБ и членство в ШОС. Каким будет 2023 год для Беларуси?-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В этом году мы увидели, как тесен наш необъятный мир. Достаточно разжечь конфликт в одной стране, как начинает лихорадить всю планету. Знаю, больше всего вы хотите услышать, что будет дальше, останется ли Беларусь островком безопасности. Уверен, что этот вопрос станет и главным желанием.

А вот приоритеты внешней политики останутся неизменными. И несмотря на то, что сейчас кардинально меняется мироустройство и перекраиваются, по сути, все правила международных отношений, Александр Лукашенко четко определил главный приоритет внешней политики. Это сохранение и укрепление суверенитета, независимости, развитие экономического потенциала и повышение благословения людей. Кроме того, Беларусь готова развивать сотрудничество со всеми странами.

2023-й для Беларуси также станет годом председательства в ОДКБ. Еще в ноябре прошлого года, выступая на заседании, Александр Лукашенко предложил провести белорусское председательство под девизом: «Через солидарность и сотрудничество к миру и безопасности». Тогда же были названы основные цели.

Председательство в ОДКБ и членство в ШОС. Каким будет 2023 год для Беларуси?-7

Александр Лукашенко:
В складывающихся условиях видим следующие основополагающие цели в ходе белорусского председательства. На внутреннем контуре повышение сплоченности государств-членов ОДКБ. Это основополагающие цели: повышение сплоченности нашей, снижение уровня напряженности и урегулирование противоречий между ними в целях укрепления самой организации, обеспечения безопасности и стабильности в зоне ее ответственности.

Председательство в ОДКБ и членство в ШОС. Каким будет 2023 год для Беларуси?-10

В этом году Беларусь также может стать полноправным членом ШОС. На саммите в Самарканде наша страна получила единогласную поддержку от стран организации. При этом Александр Лукашенко подчеркнул, что приоритеты Беларуси в ШОС не изменились. Это эффективное сотрудничество по укреплению региональной безопасности, интенсивному развитию экономического взаимодействия и углублению гуманитарных связей. Поэтому 2023-й можно смело назвать годом развития. Причем во всех сферах.

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# Международная политика # общество # Надежда Сасс # Александр Лукашенко # Фотофакт

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