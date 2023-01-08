Председательство в ОДКБ и членство в ШОС. Каким будет 2023 год для Беларуси?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Несмотря на то турбулентное время, в котором нам приходится жить, а порой выживать, все равно оптимизма мы не теряем, надежду на победу здравого смысла имеем. О приоритетах внешней политики Республики Беларусь и о том, чего ожидать в 2023 году.

Для Беларуси 2023-й станет Годом мира и созидания. Это белорусский ответ на милитаризацию в европейском регионе. А мирный созидательный труд нашей страны позволит укрепить восприятие Беларуси как островка мира.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В этом году мы увидели, как тесен наш необъятный мир. Достаточно разжечь конфликт в одной стране, как начинает лихорадить всю планету. Знаю, больше всего вы хотите услышать, что будет дальше, останется ли Беларусь островком безопасности. Уверен, что этот вопрос станет и главным желанием. А вот приоритеты внешней политики останутся неизменными. И несмотря на то, что сейчас кардинально меняется мироустройство и перекраиваются, по сути, все правила международных отношений, Александр Лукашенко четко определил главный приоритет внешней политики. Это сохранение и укрепление суверенитета, независимости, развитие экономического потенциала и повышение благословения людей. Кроме того, Беларусь готова развивать сотрудничество со всеми странами. 2023-й для Беларуси также станет годом председательства в ОДКБ. Еще в ноябре прошлого года, выступая на заседании, Александр Лукашенко предложил провести белорусское председательство под девизом: «Через солидарность и сотрудничество к миру и безопасности». Тогда же были названы основные цели.