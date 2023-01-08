«Год будет непростой». Почему политологи прогнозируют в 2023-м ещё больше мировых конфликтов?
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Этот год будет тяжелым?
Кирилл Коктыш, доктор политических наук, профессор кафедры политической теории МГИМО МИД России:
Да, это будет тяжелый год. Это будет год нелегким. Думаю, что этот передел мира, который начался, продлится не год, не два. Он продлится несколько лет, потому что в Украине все сошлось в одной точке, но при этом мы понимаем, что передел-то идет глобальный. Передел идет по поводу того, а какие центры влияния, какие смыслы будут в завтрашнем мире.
Глеб Лавров, политический обозреватель ЗАО «Второй национальный канал»:
Я буду еще более пессимистичен, потому что помимо Украины, где все сошлось в локальной точке, нам предстоит не год и не два быть свидетелями того, что мир будут делить вне пространства и времени. Самыми большими вызовами, которые я вижу, уже после Украины (с Украины началось, но дальше это будет только продолжаться) – это большая игра за Северный Ледовитый океан, больше еще за Тихий (между США и Китаем), там еще будет такой аспект, как противостояние государственных структур между собой с высокотехнологичными структурами по вопросу искусственного интеллекта. Это будет еще сверху к тем проблемам, которые уже есть. Поэтому год будет непростой.
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