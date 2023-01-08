«Год будет непростой». Почему политологи прогнозируют в 2023-м ещё больше мировых конфликтов?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Этот год будет тяжелым?

Кирилл Коктыш, доктор политических наук, профессор кафедры политической теории МГИМО МИД России:

Да, это будет тяжелый год. Это будет год нелегким. Думаю, что этот передел мира, который начался, продлится не год, не два. Он продлится несколько лет, потому что в Украине все сошлось в одной точке, но при этом мы понимаем, что передел-то идет глобальный. Передел идет по поводу того, а какие центры влияния, какие смыслы будут в завтрашнем мире.