В Бразилии восстановили контроль над захваченными правительственными зданиями 

Как все было – читайте здесь .

Спустя неделю после инаугурации Лулы да Силвы сторонники бывшего президента страны воплотили американский сценарий госпереворота. Причем с поразительной точностью была выбрана даже дата политического косплея.

Число задержанных на данный момент приблизилось к 400. В связи с беспорядками до конца месяца в столице Бразилии объявили режим ЧС. Для охраны общественного порядка была привлечена армия. Акции сторонников Болсонару начались еще в конце 2022 года. Люди не согласны с результатами президентских выборов. Сейчас в правительстве выясняют, почему силы общественной безопасности оказались абсолютно не готовы к подобному развитию ситуации и почему бунтовщики с такой легкостью смогли захватить госучреждения.