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В Бразилии восстановили контроль над захваченными правительственными зданиями 

09 января 2023 18:10
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Новости Бразилии. Власти Бразилии восстановили контроль над взятыми штурмом накануне правительственными зданиями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бразилии восстановили контроль над захваченными правительственными зданиями -1

Спустя неделю после инаугурации Лулы да Силвы сторонники бывшего президента страны воплотили американский сценарий госпереворота. Причем с поразительной точностью была выбрана даже дата политического косплея.

Как все было – читайте здесь.

В Бразилии восстановили контроль над захваченными правительственными зданиями -4

Число задержанных на данный момент приблизилось к 400. В связи с беспорядками до конца месяца в столице Бразилии объявили режим ЧС. Для охраны общественного порядка была привлечена армия. Акции сторонников Болсонару начались еще в конце 2022 года. Люди не согласны с результатами президентских выборов. Сейчас в правительстве выясняют, почему силы общественной безопасности оказались абсолютно не готовы к подобному развитию ситуации и почему бунтовщики с такой легкостью смогли захватить госучреждения.

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# Акции протеста # Лула да Силва # Жаир Болсонару # Новости Бразилии # Фотофакт

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