В Бразилии восстановили контроль над захваченными правительственными зданиями 

Новости Бразилии. Власти Бразилии восстановили контроль над взятыми штурмом накануне правительственными зданиями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Бразилии. Власти Бразилии восстановили контроль над взятыми штурмом накануне правительственными зданиями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Спустя неделю после инаугурации Лулы да Силвы сторонники бывшего президента страны воплотили американский сценарий госпереворота. Причем с поразительной точностью была выбрана даже дата политического косплея.
Как все было – читайте здесь.
Число задержанных на данный момент приблизилось к 400. В связи с беспорядками до конца месяца в столице Бразилии объявили режим ЧС. Для охраны общественного порядка была привлечена армия. Акции сторонников Болсонару начались еще в конце 2022 года. Люди не согласны с результатами президентских выборов. Сейчас в правительстве выясняют, почему силы общественной безопасности оказались абсолютно не готовы к подобному развитию ситуации и почему бунтовщики с такой легкостью смогли захватить госучреждения.
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