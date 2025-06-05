Журналисты, блогеры, пресс-секретари и медиаэксперты со всей Беларуси пятый раз встречаются вместе, чтобы обменяться опытом и обсудить последние тренды цифрового мира. В течение двух дней национальный форум объединит около тысячи участников.
Это было время безнаказанности после распада Советского Союза, абсолютной безнаказанности политических элит Запада.
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