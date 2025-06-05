Прямой эфир

Новости по тегу #Глеб Лавров

Форум медийного сообщества Беларуси стартовал на Гомельщине! Что ждёт представителей медиасферы?
05 июня 2025 17:41

Форум медийного сообщества Беларуси стартовал на Гомельщине! Что ждёт представителей медиасферы?

«Будапештский меморандум нарушался Западом с самого начала» – журналист-международник Глеб Лавров
26 ноября 2024 16:04

«Будапештский меморандум нарушался Западом с самого начала» – журналист-международник Глеб Лавров

Журналист-международник: мы сами подключим себя к нейросетям, это будет другое человечество
29 июня 2023 16:41

Журналист-международник: мы сами подключим себя к нейросетям, это будет другое человечество

Лавров о нейросетях: «Следующий шаг – программы могут исполнять роль Бога»
29 июня 2023 16:36

Лавров о нейросетях: «Следующий шаг – программы могут исполнять роль Бога»

Нейросеть самообучается, все данные остаются в общем доступе. В чём главная опасность ИИ?
29 июня 2023 15:19

Нейросеть самообучается, все данные остаются в общем доступе. В чём главная опасность ИИ?

Лавров: когда придумывают научно-фантастическую концепцию, её «примеряют» серьёзные дядьки в пиджаках
28 июня 2023 20:36

Лавров: когда придумывают научно-фантастическую концепцию, её «примеряют» серьёзные дядьки в пиджаках

Чат GPT пишет тексты, а в дипфейке играет нереальный актёр. Заменит ли искусственный интеллект человека?
28 июня 2023 19:44

Чат GPT пишет тексты, а в дипфейке играет нереальный актёр. Заменит ли искусственный интеллект человека?

«Уходит средний класс». Вот какие профессии заменит искусственный интеллект
25 июня 2023 18:40

«Уходит средний класс». Вот какие профессии заменит искусственный интеллект

Кому принадлежат авторские права при использовании нейросети? Все подноготные рассказал Игорь Озёрский
25 июня 2023 18:30

Кому принадлежат авторские права при использовании нейросети? Все подноготные рассказал Игорь Озёрский

Кто такие луддисты и почему люди до сих пор пользуются кнопочными телефонами? История Глеба Лаврова
25 июня 2023 18:20

Кто такие луддисты и почему люди до сих пор пользуются кнопочными телефонами? История Глеба Лаврова

«Не работать с ним нельзя». Какую угрозу представляет искусственный интеллект человечеству?
25 июня 2023 18:10

«Не работать с ним нельзя». Какую угрозу представляет искусственный интеллект человечеству?

Искусственный интеллект остановить уже невозможно? Мнения Лаврова и Озёрского
25 июня 2023 18:00

Искусственный интеллект остановить уже невозможно? Мнения Лаврова и Озёрского