Будущее Украины зависит от президентских выборов в США. Об этом пишет известная американская ежедневная газета The Washington Post, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению журналистов издания, если победу на выборах одержат республиканцы, то продолжение поставок оружия Киеву от США будет под большим вопросом. Что и окажет существенное влияние на будущее Украины. Поскольку поддержка Европы имеет лишь политическое значение, но ее военный вклад слишком мал по сравнению с Вашингтоном. Кроме того, по словам экс-главы Минобороны США, военная составляющая и экономика Украины сейчас почти полностью зависят от стран Запада, и в первую очередь от Америки.