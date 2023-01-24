«Могли договориться. А Западу это было не надо». Сможет ли Беларусь помочь в урегулировании украинского конфликта?

Надежда Сасс, ведущая: Всегда выступала Беларусь с инициативой, с призывами к миру, всегда была площадкой, реализовав те же Минские соглашения, Украина могла бы избежать того, что сейчас имеет. Как вы считаете, сможет ли Минск помочь выходу из этого кризиса, помочь прекратить войну?

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:

Уже помогает. На протяжении всех лет Беларусь делала все, чтобы в Украине был мир, выстраивались дружеские отношения. Наш Президент закрывал глаза на недружественную риторику, на санкции, которые вводились Украиной в отношении Беларуси. Делал это не для киевской власти, он делал это для белорусского и украинского народа. Он всегда говорил, что наши отношения человеческие, семейные, дружеские важнее политиков. Теперь о конкретных действиях. В 2014 году Беларусь очень много сделала, чтобы Минские соглашения подписались. Когда кто-то начинает рассуждать, что подписать можно было где угодно, это люди далекие от политики и не понимающие сути процесса. Нет, где угодно подписать было невозможно. И дальнейшие события это доказали. Именно Минск сыграл эту роль и Президент страны. Когда началась СВО России, хочу напомнить, что переговоры опять были в Беларуси. Беларусь исключили из процесса мирного не по воле Украины и не по воле России. И России, и Украине площадка минская была выгодна, ее убрал Запад. Запад выступил против этого. Вы знаете, что могло произойти? Могли договориться. А Западу это было не надо, поэтому они Беларусь убрали из этого процесса.

На протяжении всех этих месяцев попытка втянуть Беларусь в активные боевые действия, спровоцировав ее, продолжалась на протяжении всего периода. На встрече с Лавровым Президент Беларуси сказал, что удивительным делом мы прекрасно понимаем, кто Украину к этому толкает. Как действует сейчас Беларусь? Она на провокации не поддается. И когда вы задаете вопрос, что возможно ли, что Беларусь будет что-то делать для мира, она сейчас делает все для мира. То, что мы наращиваем совместную группировку с Россией, мы укрепляем границу, готовим свои вооруженные силы, направлено не на войну. Оно направлено на мир. Мы хотим избежать войны. И делаем себя сильнее. Но ни один раз говорили, что Беларусь не принимает участие в СВО, что у нас другая задача – это охрана союзного периметра границы. Мы никогда Россию не предадим. Мы не допустим, чтобы по ней нанесли удар в спину, потому что это наш долг. Но самое удивительное, что это выгодно и украинцам, и всему европейскому сообществу, потому что сегодня Беларусь стоит на пути развязывания огромной войны в Европе. А желающих развязать ее, к сожалению, хватает.

Надежда Сасс:

На днях в Минске прошла встреча министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова и Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко.