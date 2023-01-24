Венесуэльцы вышли на массовые протесты уже в четвёртый раз за 2023-й

Госслужащих, учителей, врачей и рабочих, людей разных возрастов и профессий объединила растущая бедность в стране. Они не могут позволить себе купить продукты и товары первой необходимости, не говоря уже о лекарствах. По данным правительства, минимальная заработная плата в Венесуэле сейчас составляет около шести долларов, при том, что инфляция достигла почти 250 %. Это уже четвертая массовая акция, которая прошла в стране с начала 2023 года.

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