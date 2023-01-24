Прямой эфир

Венесуэльцы вышли на массовые протесты уже в четвёртый раз за 2023-й

24 января 2023 07:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Венесуэлы. Тысячи венесуэльцев вновь вышли на улицы городов, требуя повышения зарплат и пенсий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Венесуэльцы вышли на массовые протесты уже в четвёртый раз за 2023-й-1

Госслужащих, учителей, врачей и рабочих, людей разных возрастов и профессий объединила растущая бедность в стране. Они не могут позволить себе купить продукты и товары первой необходимости, не говоря уже о лекарствах. По данным правительства, минимальная заработная плата в Венесуэле сейчас составляет около шести долларов, при том, что инфляция достигла почти 250 %. Это уже четвертая массовая акция, которая прошла в стране с начала 2023 года.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Акции протеста # Новости Венесуэлы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Калифорнии преступник застрелил 7 китайских работников ферм
24 января 2023 07:32

В Калифорнии преступник застрелил 7 китайских работников ферм

За год продажи в польских магазинах сократились на 5% – это худший результат после пандемии
24 января 2023 07:31

За год продажи в польских магазинах сократились на 5% – это худший результат после пандемии

200 тысяч цветов за несколько часов подарили прохожим в Амстердаме на День тюльпанов
24 января 2023 06:58

200 тысяч цветов за несколько часов подарили прохожим в Амстердаме на День тюльпанов